13:56 Uhr

Unfall mit Radfahrerin

Außerdem hatte es die Polizei mit einem Ladendieb, mit verschiedenen Betrügereien und einer Unfallflucht zu tun.

Am späten Freitagnachmittag war eine 85-jährige E-Bike-Fahrerin auf dem Radweg von Thannhausen in Richtung Edelstetten unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr laut Polizei eine Pkw-Fahrerin die parallel verlaufende Staatsstraße 2023 in gleicher Richtung. Kurz vor der Hagenrieder Kreuzung wollte die Radfahrerin unvermittelt die Fahrbahn überqueren und übersah hierbei den Pkw. Dabei kam es zum leichten Zusammenstoß der Fahrzeuge und die Radfahrerin stürzte auf die Fahrbahn, blieb dabei jedoch unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro.

Ladendieb steckt Ware in Krumbach in den Rucksack

Am Freitagvormittag versuchte ein 25-jähriger Mann nach Angaben der Polizei in einem Einkaufsmarkt in der Brühlstraße die dortigen Kassen zu passieren, ohne eine Jacke im Wert von rund 40 Euro, die er sich in seinen Rucksack gesteckt hatte, zu bezahlen.

Betrug im Internet

Über ein Onlineportal verkaufte ein 26-Jähriger in Thannhausen ein Smartphone im Wert von rund 1000 Euro an einen angeblichen Käufer aus Großbritannien, meldet die Polizei. Ohne jedoch das Geld erhalten zu haben versendete er die Ware und konnte im Anschluss den Käufer nicht mehr kontaktieren. Die Ermittlungen dazu dauern noch an.

Verkehrsunfallflucht in Mindelzeller Straße in Niederraunau

Durch einen laut Polizei bislang unbekannten Fahrzeugführer wurde an einem in der Mindelzeller Straße in Niederraunau geparkten Pkw der linke Außenspiegel beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den Schaden im Wert von rund 200 Euro zu kümmern. Zeugen, welche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0, zu melden.

Betrugsmasche mit Kurzarbeitergeld

Am 2. April erhielt eine Angestellte eines metallverarbeitenden Betriebs im Landkreis Günzburg eine E-Mail von kurzarbeitergeld@arbeitsagentur.de. Der Absender der E-Mail erweckte den Eindruck, dass die Arbeitsagentur zur Beantragung von Kurzarbeitergeld diverse Daten der Firma, wie die Steuernummer des Unternehmens oder die Sozialversicherungsnummern der Mitarbeiter, benötige. Diese Daten sollte die Geschädigte an die E-Mailadresse weiterleiten. Die Geschädigte schöpfte zunächst keinen Verdacht, da sie kurz zuvor tatsächlich Kurzarbeitergeld bei der Arbeitsagentur beantragt hatte und davon ausging, dass diese Daten für die Bearbeitung des Antrags notwendig seien. Aus den Medien erfuhr die Dame, dass betrügerische E-Mails im Umlauf sind und erstattete Anzeige. Die Polizei weist darauf hin, dass die Arbeitsagentur Arbeitgeber nicht per Mail auffordert, Kurzarbeitergeld zu beantragen.(pm)

Themen folgen