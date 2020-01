05:30 Uhr

Unfall mit dem Schneepflug bleibt in Erinnerung

Feuerwehr Bayersried-Ursberg-Premach hält Rückschau auf ein eher ruhiges Jahr.

Die Feuerwehr Bayersried-Ursberg-Premach blickte bei der Dienst- und Mitgliederversammlung auf ein eher ruhiges Jahr zurück. Der Kommandant Fridolin Rothermel berichtete neben einer Vielzahl von Schulungen und Ausbildungen von den 37 Einsätzen, davon vier Brandeinsätze, 20 ausgelöste Brandmeldeanlagen und 13 Technische Hilfeleistungen. In dem abgelaufenen Jahr mussten verhältnismäßig viele Verkehrsunfälle abgearbeitet werden. Rothermel erinnerte an den Unfall auf der B300, bei dem ein Pkw frontal in einen Schneepflug fuhr, oder die zahlreichen Unfälle an der Kreisstraße im Bereich der „Attenhauser-Kreuzung“.

Die Zahl der ausgelösten Brandmeldeanlagen sei, obwohl die Anzahl der Melder weiter steige, drastisch zurückgegangen. Die derzeitig 50 Aktiven, davon zwölf Frauen, konnten bei mehreren Einsatzübungen, davon eine Gemeindeübung in Oberrohr sowie der Großübung im Dominikus-Ringeisen-Werk Ursberg, ihr Können beweisen. Die 30 Übungsabende wurden erfreulich gut besucht. In mehreren kleineren Übungen, darunter spezielle Übungen für Atemschutzgeräteträger und Stationsausbildungen, konnten die Aktiven Kenntnisse und Fähigkeiten festigen und verbessern. Besonders erfreulich war eine Gemeinschaftsübung der Einsatzleitwagen aus Bayersried-Ursberg-Premach und Thannhausen zur besseren Zusammenarbeit bei kleineren und größeren Schadenslagen.

Für die Teilnahme an allen Übungen im abgelaufenen Jahr wurden von Kommandant Rothermel einige Kameraden mit einem Gutschein bedacht, darunter waren Steffen Baumgart, Andreas Döring, Immanuel Braml, Sylvia Doldi, Sonja Kriener, Jürgen Kugelmann, Leonhard Langhans, Franziska Langhans, Johannes Müller, Katharina Schmid, Ulrich Wallner, Fridolin Rothermel und Martin Schiefele. 2019 war Andreas Döring zusätzlich auf dem Lehrgang zum Atemschutzgeräteträger.

Der Kommandant dankte seinem Stellvertreter Steffen Baumgart und lobte seine Mannschaft für ihre Übungs- und Einsatzbereitschaft, dankte aber auch der Gemeinde und insbesondere dem Bürgermeister Peter Walburger für ihre Unterstützung.

Die Jugendgruppe hatte 30 Übungsabende in Bayersried

Im Bericht von Jugendwartin Franziska Langhans erläuterte sie die Veränderungen in ihrer Jugendgruppe und berichtete von den 30 Übungsabenden. Zwei neue Jugendliche konnten aufgenommen werden und zwei wurden an die Aktive Wehr übergeben. Kommandant Rothermel dankte Franziska Langhans für ihre sieben Jahre Tätigkeit als Jugendwartin und überreichte als kleines Präsent einen Gutschein. In diesem Zuge ernannte Rothermel Andreas Döring zum neuen Jugendwart der Feuerwehr Bayersried-Ursberg-Premach und wünschte dem Neuernannten alles Gute für die anstehende, immer schwieriger werdende Jugendarbeit und appellierte an die Versammlung, diesen zu unterstützen in seiner so wichtigen Arbeit.

Bürgermeister Peter Walburger lobte Fridolin Rothermel für die Arbeit, die er mit Herzblut ausführe und sämtliche Belange der Feuerwehr auch mal mit Nachdruck vorbringe. Ebenso dankte er der Mannschaft für das parat stehen an sieben Tagen die Woche 24 Stunden rund um die Uhr.

In seinen ersten Grußworten als neuer Kreisbrandinspektor für den Bereich Krumbach stellte sich Ewald Beuter kurz vor und erläuterte die Veränderungen in der Kreisfeuerwehrinspektion.

Schwäbischer Feuerwehrtag war ein Gewinn für die Bayersrieder

Durchaus gelohnt habe sich der „Tag der offenen Tore“ im Rahmen des Schwäbischen Feuerwehrtages unter dem Motto „Reinschauen bei Deiner Feuerwehr“ nicht nur finanziell, sondern auch personell, wie der Vorsitzende Leonhard Langhans berichten konnte. Bei diesem Tag wurden zwei neue Kameraden gefunden.

Das umfangreiche Programm mit selbst gebauter Gafferbox, einem Rauchhaus, dem Fire Trainer der Werksfeuerwehr, einer Feuerwehrmodenschau, Fahrten mit dem Feuerwehrfahrzeug sowie Malwettbewerbsprämierung gefiel der Jury so gut, dass die Feuerwehr mit dem ersten Preis von 5000 Euro belohnt wurde. Langhans resümierte weiter über die zurückliegenden Aktivitäten, besonders den Vereinsausflug bei bestem Wetter an den Bodensee mit Museumsbesuch und einer Schifffahrt.

Sieben Mitgliedern wurde zu ihrem runden Geburtstagen gratuliert, besonders in Erinnerung blieben die Geburtstage des Ehrenmitglieds Sr. Pia und des neuen Ehrenmitglieds Theo Söhner, zu dem beide Vorsitzende und beide Kommandanten anrückten. Mit einer sehr soliden Finanzlage, unter anderem durch den erwähnten Scheck der Sparkasse Günzburg-Krumbach, konnte die Kassiererin Katharina Schmid einen erfreulichen Bericht abliefern. Ihr wurde durch die beiden Kassenprüfer eine geordnete Buchführung bestätigt.

Die turnusmäßige Wahl der Kassenprüfer stand an, zu dem sich die beiden aktuellen Kassenprüfer Anton Jeckle und Ulrich Wallner wieder zur Verfügung stellten und einstimmig von der Versammlung wiedergewählt wurden. (zg)

