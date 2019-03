Unfall mit zwei Verletzten bei Ellzee

Plus Luise Linderl vom Krumbacher AELF ist Wildlebensraumberaterin für ganz Schwaben. Sie hilft Landwirten, ihre Flächen attraktiver für die Tierwelt zu gestalten.

Bildergalerie

Böller, Fahnen und Trachten: Der Bezirksschützentag in Ursberg

Sportschützen aus ganz Schwaben kamen am Wochenende in Ursberg zusammen. Auch aus der Region nahmen viele Schützen am Umzug teil.