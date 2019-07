14:18 Uhr

Unfall mit zwei leicht Verletzten bei Höselhurst

Zwei Personen wurden bei einem Unfall bei Höselhurst leicht verletzt. Ein 49-Jähriger hatte die Vorfahrt missachtet.

Auf der Ortsverbindungsstraße nach Höselhurst kam es am Dienstag gegen 16.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten und einem Sachschaden von ca. 10000 Euro. Ein 49-jähriger Pkw-Fahrer wollte von einem geteerten Feldweg auf die Straße einfahren und missachtete die Vorfahrt einer 51-jährigen Pkw-Fahrerin, so die Mitteilungen der Polizei. Die beiden Beteiligten konnten sich vor dem Zusammenstoß nicht sehen, da ein Maisfeld das Sichtfeld einschränkte. Der Pkw der Vorfahrtberechtigten schleuderte nach dem Aufprall in den Straßengraben. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (pm)

