vor 53 Min.

Unfall zwischen Attenhausen und Ursberg

Blockierende Reifen lassen einen Anhänger ausbrechen. Er streift die Fahrerseite eines Kleintransporters.

Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Attenhausen und Ursberg ereignete sich am Dienstag gegen 9.10 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von ca. 6200 Euro. Zur Unfallzeit befuhr ein 29-Jähriger mit seinem landwirtschaftlichen Gespann die Straße in Richtung Attenhausen. Am dortigen Gefälle kam ihm ein 35-Jähriger mit seinem Kleintransporter entgegen. Der 29-Jährige bremste sein Gespann ab. Hierbei brach der Anhänger aufgrund blockierender Räder aus und streifte dabei die komplette Fahrerseite des Kleintransporters. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. (pm)

