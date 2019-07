vor 18 Min.

Unfallflucht: Unbekannter hinterlässt in Krumbach 1000 Euro Schaden

Zwischen 6 und 15 Uhr krachte es am Samstag auf einem Supermarktparkplatz in der Augsburger Straße in Krumbach.

Von Annegret Döring

Rund 1000 Euro Blechschaden an einem geparkten Auto hinterlassen hat ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Augsburger Straße in Krumbach. Danach ist er abgehauen und die Polizei sucht mögliche Zeugen für den Vorfall. Am Samstagvormittag hatte gegen 6 Uhr eine 54-Jährige ihr Auto auf besagtem Parkplatz abgestellt, berichtet die Polizei. Als sie gegen 15 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie den frischen Unfallschaden fest. Die Polizei vermutet, dass ein Pkw das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken beschädigt hat. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/ 905-0 entgegen.

