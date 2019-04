17:34 Uhr

Unfallflucht kann durch Zeugen geklärt werden

Das hatte ein Autobesitzer aber Glück im Unglück. Sein wagen wurde in Thannhausen beschädigt, doch muss er wohl nicht auf dem Schaden sitzenbleiben. Was die Polizei außerdem noch beschäftigte.

Von Annegret Döring

Am Samstagnachmittag hatte eine Autofahrerin ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Bürgermeister-Raab-Straße in Thannhausen abgestellt. Der Wagen wurde laut Polizei vom Fahrzeug eines 55-Jährigen beschädigt, als dieser ausparken wollte. Der 55-Jährige hatte offenbar den Anstoß bemerkt, jedoch die Unfallstelle verlassen, ohne seinen Mitteilungspflichten nachzukommen. Aufgrund der Hinweise eines Zeugen konnte die Polizei den verantwortlichen Fahrer nun ermitteln. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Autos berühren sich mit den Außenspiegeln

Einen Unfall nahe der Landkreisgrenze zwischen Dinkelscherben und Uttenhofen meldet die Polizei Zusmarshausen. Demnach fuhr am Samstag um 18.30 Uhr

ein 37-jähriger Autofahrer von der Kreisstraße A14 bei Oberschöneberg beim Linksabbiegen in zu engem Bogen auf die Staatsstraße 2027 ein. Darum touchierte der Außenspiegel seines Fahrzeugs den linken Außenspiegel des auf der Staatsstraße von Uttenhofen in Richtung Dinkelscherben fahrenden Pkw einer 19-Jährigen. Den Schaden an beiden Spiegeln schätzt die Polizei auf wenige hundert Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall keiner der beiden Unfallbeteiligten, so der Bericht der Polizei Zusmarshausen.

Pkw stößt mit Fahrradfahrer zusammen

Leicht verletzt worden ist am Samstagvormittag ein 19-jähriger Radfahrer bei einem Unfall in Thannhausen. Wie die Polizei berichtet, war eine 79-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen auf der Ährenfeldstraße in Thannhausen unterwegs. Im Einmündungsbereich zur Bahnhofstraße kreuzte unvermittelt ein auf dem Gehweg fahrender Fahrradfahrer die Straße und es kam zum Zusammenstoß mit dem Auto der Seniorin. Der Fahrradfahrer stürzte und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 1200 Euro.

