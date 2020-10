27.10.2020

Unfallschwerpunkt an der B16 in Ellzee soll entschärft werden

Plus Mehr als 20-mal hat es in den vergangenen Jahren an der Kreuzung B16 mit der Kreisstraße GZ1 in Ellzee gekracht. Nun hat der Gemeinderat reagiert.

Von Emil Neuhäusler

Nach mehr als 20 registrierten Unfällen an der Kreuzung der Bundesstraße B16 mit der Kreisstraße GZ1 bei Ellzee wird seit 2015 von Gemeinde, Landkreis und Straßenbauamt nach einer Lösung zur Entschärfung des Unfallschwerpunktes gesucht.

Favorisiert ist derzeit, den auf der Kreisstraße aus Richtung Behlingen/Ried kommenden Verkehr nicht mehr direkt über die B16 in die gegenüberliegende Bahnhofstraße einmünden zu lassen. Der Verkehr wird nun zuerst nach rechts in Richtung Günzburg geführt und dann über eine neu zu erstellende Abbiegespur nach links in die Ichenhausener Straße zur Weiterfahrt in den Ort beziehungsweise in Richtung Westen gelotst. Ein entsprechender Planungsentwurf wurde von Projektingenieurin Wiebke Wagner vom Staatlichen Bauamt Krumbach im Ellzeer Gemeinderat vorgestellt. Dieser fand Gefallen, wird jedoch vor der endgültigen Realisierung in einer Testphase auf Tauglichkeit geprüft.

Das Problem an dem genannten Kreuzungspunkt mithilfe eines Kreisverkehrs in den Griff zu bekommen, möchte das Straßenbauamt vermeiden, erklärte Wagner. Bundesstraßen würden dafür ausgelegt, den Verkehr aus den Orten zu nehmen und diesen am Fließen zu halten. Ein Kreisverkehr hätte Bremswirkung. Weiterhin wäre ein Kreisverkehr dann zweckmäßig, wenn am Kreuzungspunkt gleichwertige Straßen aufeinandertreffen würden, was im vorliegenden Fall auch nicht stattfindet. Außerdem koste ein Kreisverkehr mehr. Also bleibt nur die Lösung über die Änderung der Verkehrsführung, mit der alle beteiligten Institutionen leben könnten.

Unfallschwerpunkt B16 in Ellzee: Gemeinderat beschließt vierwöchige Testphase

Die Ichenhausener Straße, über die dann in Zukunft der Verkehr schwerpunktmäßig läuft, war auch früher schon Vorfahrtsstraße, ergänzte Bürgermeisterin Gabi Schmucker, bevor dann irgendwann der Bahnhofstraße der Vorrang gewährt wurde. Die Ichenhausener Straße erhält also ihre vormalige Bedeutung als Hauptverkehrsstraße zurück und die Bahnhofstraße werde vom Verkehr und dem damit einhergehenden Lärm entlastet, weil diese von der B16 und GZ1 her nicht mehr direkt einfahrbar ist. Dies wird durch das Weiterführen des bestehenden Lärmschutzwalles verhindert. Um neben den bereits bestehenden drei Linksabbiegespuren entlang der Gemeinde Ellzee nicht noch eine vierte zu realisieren, wird diese abgebaut und zu einer Querung für Radfahrer und Fußgänger umgenutzt. Bevor aber endgültige Tatsachen geschaffen werden, soll in den letzten zwei Novemberwochen eine Testphase stattfinden. Die Kosten für die Realisierung der Linksabbiegespur teilen sich Landkreis und Staat.

Der Vorschlag mit der Testphase fand insgesamt Gefallen bei den Gemeinderäten. Sie meinen sogar, dass diese nicht nur zwei, sondern mindestens vier Wochen dauern sollte. Wichtig ist den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten, dass der Testbetrieb möglichst so real abläuft, wie die Situation dann tatsächlich später sein wird. Das Augenmerk wird besonders darauf gelegt, dass durch die neu geschaffene Situation der Verkehr nicht auf andere Ortsstraßen verlagert werde und dass die Schüler einen sicheren Schulweg erhalten. „Wir schaffen eine Ist-Situation!“, versprach Bürgermeisterin Schmucker.

Bürgerversammlungen in Ellzee finden nicht statt

Auf Nachfrage eines Gemeinderates meinte Wagner, dass an eine Verkehrszählung während des Testbetriebs nicht gedacht sei. Wie dann im Frühjahr die konkrete Lösung aussieht, hänge vor allem davon ab, wie die neue Situation bei den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Ellzee ankomme. Die Meinung der Gemeinde und deren Bürger habe Vorrang, betonte sie. Einstimmig wurde abschließend der Aufnahme einer vierwöchigen Testphase zugestimmt.

Im weiteren Verlauf der Sitzung wurde 2. Bürgermeister Christian Honebeek neben Bürgermeisterin Schmucker als Vertreter in die Schulverbandsversammlung des Grundschulverbandes Waldstetten bestimmt. Als dessen Vertreter wurde Gemeinderat Klaus Richter bestellt.

Aufgrund der Corona-Pandemie bedauerte Bürgermeisterin Schmucker, die diesjährigen Ellzeer Bürgerversammlungen absagen beziehungsweise bis auf Weiteres verschieben zu müssen.

Lesen Sie auch:

Themen folgen