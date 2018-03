vor 39 Min.

Unterhaltsamer Mix aus Tradition und Moderne

Welche besonderen Akzente der Musikverein Edenhausen zu seinem 175-jährigen Bestehen setzt.

Von Thomas Niedermair

Auf immerhin 175 Jahre aktive Geschichte kann der Musikverein Edenhausen zurückblicken. Gebührend und musikalisch ansprechend gefeiert wurde in Drexel’s Landgut Adler, wohin die Blaskapelle zu ihrem großen Jubiläumskonzert 2018 eingeladen hatte. 200 Besucher erfreuten sich im Saal des Gasthofes an gekonnt präsentierten Polkas, Märschen und Walzern und ließen sich ebenso bereitwillig durch moderne Blasmusikkompositionen unterhalten.

Thomas Fetschele, Vorsitzender des MV Edenhausen, versprach „zum musikalischen Höhepunkt des Jubiläumsjahres einen bunten Mix aus klassischer und moderner Blasmusik“. Schwungvoll eröffnet wurde der Konzertabend mit dem von Richard Strauss 1909 komponierten „Feierlichen Einzug“, dem das 30-köpfige Orchester die „Bergheimat Ouverture“ des Tirolers Sepp Tanzer (1907 bis 1983) folgen ließ. Mit dem „König Ludwig II.-Marsch“ des bayerischen Komponisten Georg Seifert (1819 bis 1876) und den „Gablonzer Perlen“ von Antonín Borovicka (1895 bis 1968), zwei Stücken, mit denen der MV auch an den Wertungsspielen in Balzhausen (21./22. April) teilnehmen wird, wurde die musikalische Reise dynamisch fortgesetzt. Auch „Der Weg zurück“, eine anspruchsvolle Walzer-Komposition von Ernst Mosch (1925 bis 1999), dem „König der Blasmusik“, wurde von den einzelnen Registern, die unter der Leitung von Alexander Graile beeindruckend homogen und diszipliniert zusammenspielten, überzeugend gemeistert.

Den zweiten Konzertteil nach einer kurzen Pause leiteten drei Jungmusiker des MV ein. Hoch konzentriert gingen Noah Graile, Alina und Patrick Ortlieb als Bläser-Trio ans Werk und bescherten den Besuchern mit der „Wickie“-Titelmelodie (von Christian Bruhn 1972 für die TV-Serie komponiert) ebenso einen Hörgenuss wie das komplette Orchester mit der „African Symphony“. Diese Komposition des früh verstorbenen US-Amerikaners Van McCoy (1940 bis 1979) stellte mit ihren ausgefeilten Rhythmen an Holzregister, Schlagzeug und Percussion hohe Anforderungen, denen der MV in überzeugender Manier gerecht zu werden verstand.

Anja Fetschele, die dem Klarinettenregister angehört, übernahm „im frühlingshaft geschmückten Saal“ auch die Moderation und steuerte hilfreiche Informationen zum Programm bei. Nach dem Ausflug nach Afrika, folgten der traditionelle „Erzherzog Albrecht-Marsch“, des österreichisch-tschechischen Komponisten Karl Komzák jr. (1850 bis 1905) und die moderne Polka „Von Freund zu Freund“ (von 2013) des Tirolers Martin Scharnagl, bei der Laura und Benedikt Fetschele als Solisten an Flügel- und Tenorhorn solistisch glänzten. Hohe interpretatorische Qualität demonstrierte die Kapelle, die Alexander Graile als musikalischer Leiter und Ensemble-Mitglied – ohne dabei jemals dirigieren zu müssen – souverän zu lenken wusste, auch bei Jaroslav Skabradas „Goldener Musik“ (von 1989), Guido Henns Polka „Gerlinger Zeiten“ (von 2016) und dem Walzer „Ein Lied aus der Heimat“, den Ernst Mosch unter dem Pseudonym „Wenzel Zöttner“ 1965 komponierte. Die moderne Polka „Beim Schachtelwirt“ von Detlef Hora, die in ironischer Form dem in Schachtelform servierten Essen einer nicht ganz unbekannten Fast-Food-Kette gewidmet ist, setzte den heiteren Schlusspunkt. Den begeisterten Applaus der Zuhörer belohnte die spielfreudige Kapelle mit zwei Zugaben, nämlich mit Roland Kohlers erfrischender Polka „Euch allen zur Freude“ und dem gefühlvollen Brahms-Lied „Guten Abend, gute Nacht“ in der Blasmusik-Version des Aalener Musikers Alexander Stütz.

Franz Altstetter als neuer Vorsitzender des hiesigen ASM-Bezirks würdigte „fünf Persönlichkeiten des MV, die es zusammen auf 95 Jahre Ehrenamt und anerkennenswertes Engagement bringen“. Thomas Fetschele (Vorsitzender, Flügelhorn), Eva Egger (Flügelhorn) und Wolfgang Utler (Bariton) wurden für jeweils 25 Jahre aktives Musizieren geehrt, Benedikt Fetschele (Tenorhorn) und Simon Gutser (Trompete) für je zehn Jahre.

