vor 55 Min.

Unterstützung für die Einsatzleitung

Ökumenische Hospizinitiative blickt auf vielfältige Aktivitäten zurück

Von einem sehr bewegten Jahr 2018, das durch manche Herausforderung aber auch besondere Highlights gekennzeichnet war, berichtete Dr. Anneliese Hösch bei ihrem Jahresbericht im Rahmen der Mitgliederversammlung der Ökumenischen Hospizinitiative. Die hauptamtliche Einsatzleitung Monika Drexler wird nunmehr durch die drei stellvertretenden Einsatzleitungen Christl Rau, Diana Kühnel und Edith Hechtl engagiert und tatkräftig unterstützt.

Bei den besonderen Highlights erinnerte die Vorsitzende vor allem an das vom Lionsclub unter dessen damaligem Präsidenten Gerhard Holbach organisierte Benefizkonzert der Augsburger Domsingknaben in der Kirche St. Michael sowie die Jubiläumsfeier zu 15 Jahren Ökumenische Hospizinitiative Krumbach und Umgebung in der Aula des Krumbacher Schlosses. 55 Begleitungen durch die 45 geschulten und einsatzbereiten Hospizhelferinnen und -helfer fanden im vergangenen Jahr statt. Die Zeitdauer der Begleitungen variierte dabei von wenigen Stunden bis zu mehreren Wochen.

Erfreulich war für Dr. Hösch, dass die Anzahl der Begleitungen im häuslichen Bereich deutlich zugenommen hat. Dies entspricht der Zielsetzung der Hospizarbeit, die ein lebenswertes Leben durch Fürsorge, Beistand und Betreuung in der letzten Lebenszeit im gewohnten Umfeld ermöglichen möchte. In den Jahren zuvor wurden die meisten Personen in Alten- und Pflegeheimen begleitet. Unter den 55 Personen, die im vergangenen Jahr begleitet wurden, waren 27 Männer und 28 Frauen. In den Jahren davor wurden deutlich mehr Frauen als Männer begleitet.

Neben der Begleitung Schwerkranker und Sterbender hat sich die Hospizinitiative auch der Begleitung Trauernder seit Jahren angenommen. So ist für den Herbst 2019 ein fester, geschlossener Gesprächskreis für Trauernde an mehreren Abenden geplant. Hierfür stehen drei speziell ausgebildete Trauerbegleiterinnen bereit.

Als Meilenstein in der Hospiz- und Palliativversorgung unserer Region sah Dr. Hösch die Gründung der Palliativdienst Mittelschwaben gGmbH, die ihren Sitz in Weißenhorn hat und für die Landkreise Günzburg und Neu-Ulm seit nunmehr drei Jahren die spezialisierte ambulante Palliativversorgung gewährleistet. Bei so viel Positivem war es nur konsequent, dass die Versammlung bei der anstehenden Neuwahl des Vorstands, geleitet von Helmuth Schiersner, der alten Mannschaft das Vertrauen aussprach und sie für weitere vier Jahre per Akklamation im Amt bestätigte. So ist der alte Vorstand auch der neue: Dr. Anneliese Hösch als Vorsitzende, Hans Voh als Stellvertreter, Maria Keppeler als Schatzmeisterin, Christiane Schmelcher als Schriftleiterin und Ulrich Geiger, Marianne Mayer und Agnes Weishaupt fungieren weiterhin als Beisitzer. (voh)

Themen Folgen