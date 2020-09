12.09.2020

Urberger Arzt: Eine mutige Tat führte ihn ins Konzentrationslager

Plus Dr. Martin Otto und seine Frau Elisabeth versteckten Albrecht Haushofer, der im Widerstand gegen die Naziherrschaft aktiv war. Warum sie nach dem Krieg in der Öffentlichkeit nicht über ihren beeindruckenden Einsatz sprachen.

Von Hans Bosch und Peter Bauer

Ammersee, Starnberger See? Beliebte Urlaubsziele und die meisten werden die beiden Seen wohl mit einer idyllischen Landschaft mit faszinierendem Bergblick in Verbindung bringen. Die Erinnerungsstele in dem kleinen Ort Machtlfing, der zwischen beiden Seen liegt – wie viele werden sie bewusst betrachten? Die Stele erzählt eine Geschichte, in der es um Anstand, Menschlichkeit und Zivilcourage in einer Zeit des Abgrunds, der Naziherrschaft, geht. Die Stele trägt die Namen des Widerstandskämpfers Albrecht Haushofer und von Elisabeth und Martin Otto, die ihm in turbulenten Wochen des Jahres 1944 so nahe standen. Damit ist unsere Machtlfinger Geschichte aber auch eine Ursberger Geschichte.

Das Arztehepaar Dr. Martin Otto und Elisabeth Otto sowie Vater Franz Otto fanden ihre letzte Ruhestätte im Klosterfriedhof Ursberg. Bild: Hans Bosch

Der 1913 in Kolzig in Niederschlesien geborene Dr. Martin Otto war von 1949 bis 1965 Arzt im Dominikus-Ringeisen-Werk. Er und seine Frau sind in Ursberg begraben. Die Stele wurde am 17. September 2017 in dem heute rund 550 Einwohner zählenden Ort Machtlfing eingeweiht und erinnert an eine couragierte Tat der Arztfamilie unmittelbar nach dem misslungenen Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944. Sie hatten dem aus München stammenden Geografen, Publizisten und Schriftsteller Haushofer, der vermutlich in die Vorbereitungen auf das Attentat eingeweiht war, auf seiner Flucht wochenlang in Machtlfing Unterschlupf gewährt. Im Dezember 1944 wurde er aber doch verhaftet und wenige Tage vor Kriegsende in Berlin von einer SS-Einheit erschossen.

Mit seiner Frau Elisabeth hatte Martin Otto 1987 eine kurze und eindrucksvolle Begegnung in Augsburg mit Papst Johannes Paul II. Bild: Sammlung Gentner

Das junge Ehepaar wohnte damals zusammen mit Franz Otto, dem Vater von Dr. Martin Otto, in Machtlfing. Elisabeth war wie ihr Schwiegervater Lehrer, aber beide waren von den Nazis als praktizierende Katholiken vom Dienst suspendiert worden. Die Priorin des nahe gelegenen Klostergutes Kerschlach war es, die den Assistenzarzt am Tutzinger Krankenhaus, Martin Otto, bat, den nach dem Attentat gesuchten Widerständler Albrecht Haushofer zu verstecken.

Der gleichfalls tiefgläubige Mediziner sagte sofort seine Unterstützung zu. Die drei versorgten ihn in verschiedenen Unterkünften mit Essen und Trinken und gewährten ihm auch in ihrer Wohnung Unterschlupf. Verstecke für Haushofer waren auch eine Scheune des Klosterguts Kerschlach und der Machtlfinger Kirchturm. Haushofer schlug sich zu Fuß weiter Richtung Garmisch durch, wie in der jüngst erschienenen Darstellung von Norbert Göttler über Haushofer („ Dachau, Moabit und zurück“) nachzulesen ist. Im Raum Garmisch wurde er von SS-Schergen am 7. Dezember 1944 verhaftet. Haushofer hatte sich zunächst in einem Hof verstecken können. Die SS-Männer, die das Haus umstellt hatten, konnten ihn zunächst nicht finden. Doch dann erkannten sie das Spiegeln einer Uhr in einem Fenster ...

Fünf Kinder hatte das Ehepaar Otto. Von links stehend: Theresia, Gabriele, Johannes, Konrad, sitzend Mutter und Tochter Elisabeth und Vater Martin. Bild: Sammlung Gentner

Seinen Jägern hatte Haushofer am 18. September in Machtlfing noch einmal entkommen können. Am 18. September 1944, also fast genau vor 76 Jahren, durchkämmte eine SS-Einheit das Dorf und erschien auch in der Wohnung der Familie Otto. Zwei Stunden konnten sie die SS-Männer hinhalten. Zeit genug, um den Gesuchten flüchten zu lassen. Allerdings wurden das Ehepaar und der Vater verhaftet und in verschiedene Gefängnisse gebracht.

Bis auf 40 Kilogramm abgemagert im KZ Dachau

Die schon anberaumte kleine Hochzeitsreise endete für den jungen Ehemann im Konzentrationslager Dachau und für seine Frau im Münchner Gestapo-Gefängnis. „Ihr starker Glaube hat ihnen geholfen diese schreckliche Zeit zu überstehen“, erinnert sich ihre in Lauingen lebende Tochter Gabriele Gentner in einem Gespräch mit unserer Redaktion. Mehrere Wochen verbrachte Elisabeth Otto in einer fensterlosen Zelle ohne Heizung, erlitt eine Gallenblasenentzündung. Doch im April 1945 kam sie schließlich frei. Ihr Mann verbrachte fast die gesamte Zeit bis zum Kriegsende im KZ Dachau, war bis auf 40 Kilogramm abgemagert und schwer krank.

Auf einem Leiterwagen wurde er nach der Entlassung in den letzten Kriegstagen von Feldafing nach Machtlfing transportiert. Seine Tochter: „Über ein Jahr hat er unsere Mutter nicht erkannt. Er durchlitt schwere Monate wegen der starken Unterernährung, eine Leberentzündung und Gelbsucht kamen hinzu.“ Aber die Freude war groß, dass auch Vater Franz den Krieg überlebte. Die ersten Nachkriegsjahre verbrachte das Ehepaar in Machtlfing.

Die Familie Otto wohnte im ehemaligen Doktorhaus. Bild: Sammlung Gentner

Über ein Jahr dauerte es, bis die körperlichen Strapazen in den Gefängnissen und dem KZ Dachau überwunden waren. Dass sie dann zwischen 1948 und 1957 fünf Kinder bekamen, bezeichnete ihre Mutter als „ein Wunder über Wunder“, weiß die mittlere Tochter Gabriele Gentner zu berichten.

Für sie ist die Mutter noch heute eine „patente Frau“, die sowohl den Haushalt wie auch die Familie zusammengehalten habe. Der Vater sei „sehr weltoffen und großzügig gewesen, hat oft Gäste eingeladen, war sehr reisefreudig, doch besaß er kein Verhältnis zum Geld.“ Die Tochter zieht daraus noch heute das Fazit: „Unsere Mutter war immer Mittelpunkt der Familie.“

Einzug ins Ursberger Ärztehaus

Der weitere Lebensweg führte die Familie Otto nach Ursberg. Im September 1949 zog die Familie mit Opa Franz nach Ursberg ins Ärztehaus ein, wo Martin Otto den Beruf mit seinem katholischen Glauben verband und die freigewordene Arztstelle des anstaltseigenen Krankenhauses St. Camillus übernahm. Er war dort auch als Leiter der Krankenpflegeschule aktiv und war dank seiner großen Sachkenntnis, seiner stetigen Einsatzbereitschaft und Fürsorglichkeit gegenüber seinen Patienten sehr beliebt. Dies geht auch aus einem Nachruf der Anstaltsleitung hervor, in der es heißt: „In tiefer Gläubigkeit und in Hochachtung vor der Würde auch des behinderten Menschen wirkte er in unserer Einrichtung.“

Für die Familie waren die nächsten 16 Jahre eine glückliche Zeit. Gabriele Gentner gesteht: „Nicht nur unser Vater, auch wir Kinder galten in Ursberg als privilegierte Menschen, besuchten die Volksschule und anschließend das Gymnasium und erlebten eine glückliche Kindheit, wenngleich sehr behütet.“

Über die Arzttätigkeit des Vaters erzählt die pensionierte Musiklehrerin, die mit Mann und Tochter seit 1979 in Lauingen lebt und des Öfteren das Grab der Eltern im Ursberger Klosterfriedhof besucht: „Für ihn waren die Leitung des Krankenhauses und die Betreuung der behinderten Patienten Lebensaufgabe, die ihn total ausfüllte.“

Die Tochter Gabriele Gentner war viele Jahre Musiklehrerin in Heidenheim und wohnt mit ihrem Gatten Heinz seit ihrer Hochzeit in Lauingen. Unser Bild zeigt sie vor dem inzwischen umgebauten früheren Doktorhaus, das heute als Wohnheim für Schwestern genutzt wird. Bild: Hans Bosch

Integriert war die Familie auch im privaten Bereich, dem Vereinsleben und dem dörflichen Geschehen. So war der spätere Bundesfinanzminister Theo Waigel aus dem benachbarten Oberrohr oft zu Gast. In einem Gespräch mit unserer Redaktion erinnert sich Waigel an die Begegnungen mit Dr. Martin Otto: „Er war ein freundlicher, gebildeter Mann und hat vor der katholischen Jugend Vorträge gehalten.“ Über die Gefahr, die vom Kommunismus ausgehe, habe er oft gesprochen – aber nie über sein eigenes Schicksal in der Nazizeit. Otto habe seinen Einsatz für Albrecht Haushofer offenbar als seine stillschweigende christliche Pflicht empfunden. Doch es bleibe ein bemerkenswerter Umstand, dass nach dem Ende der Naziherrschaft nicht nur die Täter nicht mehr über diese Zeit sprechen wollten – sondern oftmals auch die Opfer.

Respekt vor der großen Lebensleistung der Familie Otto

Waigel hat großen Respekt vor der Lebensleistung von Martin Otto. Aber wenn er über seinen Einsatz für Haushofer erzählt hätte – „es wäre für uns Jugendliche wichtig gewesen.“ Gerade die Ereignisse des Jahres 1944 würden plastisch vor Augen führen, dass „die Denunzianten damals überall waren“, sagt Waigel. „Aber denen ist doch nichts passiert und meistens haben die sich nicht einmal geschämt.“ Einen Namen machte sich Martin Otto als reiselustiger Erzähler der ersten Urlaubsfahrten nach Südtirol und benachbarte Länder mit dem eigenen Auto. Gefragt waren sein Allgemeinwissen und die Erfahrungen aus der ärztlichen Tätigkeit bei regelmäßigen Eheseminaren, Kursen für Brautleute und Vorträge für Senioren. Diese innige Zusammenarbeit endete schließlich im September 1965 nach einer Kontroverse mit der klösterlichen Leitung. Er wurde Vertrauensarzt im Landkreis Dillingen.

Auch im Rentenalter setzte Otto seine Aktivität fort. Er studierte alle Ausgaben des Katechismus bis hin zum Weltkatechismus, den er von Bekannten geschenkt bekommen hatte. Über seine letzte Lebenszeit schrieb seine Frau Elisabeth noch in ihrem Tagebuch: „Seit Weihnachten geht es meinem Gatten nicht mehr gut. Der Diabetes machte die Beine kraftlos. Er konnte nicht mehr laufen. Ich musste ihn führen. Dazu kamen immer wieder kleine Apoplexien, die ihn halbseitig lähmten, aber dann wieder vorüber gingen, bis der letzte Schlaganfall kam, der ihn lähmte. Mein Mann lag noch acht Tage im Krankenhaus Krumbach. Er kam nicht mehr zu sich.“ Er starb am 11. August 1993. Begraben wurden Dr. Martin Otto, sein Vater Franz und seine Frau Elisabeth auf dem Klosterfriedhof Ursberg.

In einer Gedenkfeier für die Opfer des Nationalsozialismus Ende Januar 2018 erinnerte Dr. Theo Waigel an Dr. Martin Otto. Nur im Familienkreis hätten Martin und Elisabeth Otto ihren Kindern von dem Erlebten berichtet. „In der Öffentlichkeit taten sie es nicht, zu groß war das Unverständnis in großen Teilen der Bevölkerung, viele wollten nicht wahrhaben, was geschehen war.“

Martin Otto - zur Person:

Herkunft: Martin Otto ist am 11. August 1913 in Kolzig in Niederschlesien geboren.

Ausbildung/Beruf: 1944 Approbation in München, eineinhalb Jahre war er Stationsarzt in der Inneren Abteilung im Krankenhaus Tutzing, ab Oktober 1947 dann in der Universitätsklinik in München tätig.

Familie: Otto wohnte mit seiner Familie in Machtlfing im Landkreis Starnberg.

Ursberg: 1949 bewarb sich Dr.Otto für die frei gewordene Arztstelle in Ursberg. Er wohnte mit seiner Familie mit fünf Kindern und seinem Vater im Arzthaus in Ursberg, heute Haus Emmaus, Josefsplatz 3. "Er führte die Krankenkurse im anstaltseigenen Krankenhaus St. Camillus weiter, hier wurde seine Lehrbefähigung deutlich", schreibt das Dominikus-Ringeisen-Werk. Otto war Allgemeinarzt, zu Operationen kamen auswärtige Ärzte, wiederholt auch andere Fachärzte. 1965 wechselte er als Vertrauensarzt nach Dillingen.

Grab: Begraben ist sind der Vater Franz, Dr. Martin Otto und seine Frau Elisabeth auf dem Klosterfriedhof in Ursberg.





