„Urgesteine“ der Krumbacher Kommunalpolitik verabschiedet

Plus 48 Jahre war Dr. Josef Langenbach im Stadtrat. Christoph Helmes brachte es auf 42 Jahre und Johann Geiger auf 30 Jahre. Was der Bürgermeister über sie sagt.

Mit Blick auf diese vielen Jahre kann man wohl mit Fug und Recht von einer Ära sprechen. 1972 wurde Dr. Josef Langenbach erstmals in den Krumbacher Stadtrat gewählt. Dem Rat gehörte er 48 Jahre ohne Unterbrechung an. Bei Christoph Helmes waren es 42 Jahre. Johann Geiger brachte es immerhin auf 30 Jahre. Alle drei „Urgesteine“ der Krumbacher Kommunalpolitik wurden jetzt feierlich aus dem Stadtrat verabschiedet. Mit Blick auf die Corona-Krise fand die Sitzung im Stadtsaal statt.

Langenbach gehörte seit 1972 dem Krumbacher Stadtrat an. Von 1996 bis 2002 und von 2008 bis Ende 2018 hatte er das Amt des Dritten Bürgermeisters inne. Er war langjähriger Fraktionsvorsitzender der UFWG, Mitglied im Bauausschuss, im Rechnungsprüfungsausschuss, Seniorenbeauftragter des Stadtrats und Aufsichtsrat im ÜWK.

Im Laufe seiner Amtszeit wurde er mehrfach ausgezeichnet, unter anderem erhielt er die Goldene Bürgermedaille, das Verdienstkreuz am Bande, die Kommunale Dankurkunde und die Kommunale Verdienstmedaille in Bronze.

Langenbach war zehn Jahre lang stellvertretender Landrat

Dr. Langenbach war langjähriger Vorsitzender des TSV Krumbach und ist im Förderverein Kreisklinik Krumbach aktiv. Er ist langjähriges Mitglied in der Leitbildgruppe Natur und Umwelt und bekleidet viele weitere Ehrenämter im sozialen und sportlichen Bereich.

Auch auf Kreisebene war Dr. Langenbach in der Kommunalpolitik aktiv: seit 2002 im Kreistag, von 2008 bis Ende 2018 weiterer stellvertretender Landrat.

Auf stolze 42 Jahre im Krumbacher Stadtrat brachte es Christoph Helmes. Er war langjähriger Fraktionsvorsitzender der SPD, gehörte dem Bauausschuss, dem Personalausschuss und dem Rechnungsprüfungsausschuss sowie dem Kommunalunternehmen Stadtimmobilien an. Zudem war Helmes auch Mitglied im Kreistag. Geehrt wurde er in seiner Amtszeit mit der Kommunalen Dankurkunde und der Verdienstmedaille in Bronze.

Für 30 Jahre Zugehörigkeit zum Krumbacher Stadtrat wurden in der jüngsten Stadtratssitzung geehrt: von rechts Ursula Bader, Zweiter Bürgermeister Gerhard Weiß und Johann Geiger. Für Geiger ist es auch gleichzeitig der Abschied, er trat bei der letzten Wahl nicht mehr an. Bild: Monika Leopold-Miller

Fischer zeigt Höhepunkte der vergangenen sechs Jahre

30 Jahre gehörte Johann Geiger dem Krumbacher Stadtrat an. Von 1984 bis 1990 war Geiger Ortssprecher für Hohenraunau. Von 2002 bis 2008 hatte er das Amt des Dritten Bürgermeisters inne. Er war langjähriger Fraktionsvorsitzender der JW-OL und Mitglied im Bauausschuss.

Verabschiedet wurden ferner die Stadträte Klaus Brückmann ( CSU), Dr. Markus Härtle (UFWG) und Bernd Maisch (CSU). Sie gehörten dem Krumbacher Stadtrat zwölf Jahre an. Nach sechs Jahren im Amt als Stadtrat verabschiedet wurden Dr. Stephan Dieckmann (CSU), Elisabeth Merk (CSU), Klaus Niederhofer (UFWG) und Hermann Mayer SPD.

Zum Ende der Legislaturperiode ließ Bürgermeister Fischer einige Höhepunkte der letzten sechs Jahre nochmals Revue passieren. Er erinnerte unter anderem an den Bau der Kletterhalle, an 200 Jahre Musikverein, Live am Marktplatz, Sanierung des Bahnhofs, Innenstadtsanierung, Neubau FOS/BOS, neue OP-Säle in der Kreisklinik, Freibadsanierung, Kindergartenerweiterung Maria Hilf und das Bürgerhaus in Hürben.

Hubert Fischer: "Im Guten gestritten, um das Beste für unsere Stadt zu erreichen"

„Es ist nicht der Verdienst eines Einzelnen, sondern der Verdienst von uns allen. Wir haben gestritten, aber im Guten gestritten, um das Beste für unsere Stadt zu erreichen. Ich kenne mich, ich bin nicht immer einfach und ich finde deutliche Worte. Auch Sie reden deutliche Worte. Wenn ich in diesen sechs Jahren jemanden beleidigt habe, war das nicht meine Absicht. Ich habe es nicht böse gemeint. Streit muss sein, er darf aber nicht nach der Sitzung noch anhalten.“ Fischer dankte den ausscheidenden Stadträten. Ein gemeinsames Essen ist in Zeiten von Corona leider nicht möglich, sagte Fischer. Dafür gab es als Abschiedsgeschenk einen Film über Krumbach. Für 30 Jahre im Krumbacher Stadtrat geehrt wurde Zweiter Bürgermeister und CSU-Fraktionsvorsitzender Gerhard Weiß. Das Amt des Zweiten Bürgermeisters hat er seit 14 Jahren inne. „In dieser hohen ehrenamtlichen Funktion ist er ein überaus zuverlässiger und kollegialer Stellvertreter und kompetenter Repräsentant für die Stadt Krumbach, lobte Bürgermeister Fischer.

Weiß ist langjähriger Vorsitzender der CSU-Stadtratsfraktion, mit Mitglied im Hauptausschuss, im Rechnungsprüfungsausschuss und war früher Jugendbeauftragter der Stadt. Ursula Bader wurde 1990 in den Krumbacher Stadtrat gewählt und seither stets im Amt bestätigt. Sie ist Krumbachs erst Stadträtin, die 30 Jahre im Amt ist. Bader gehört dem Rechnungsprüfungsausschuss seit 2002 an und hat 2014 die arbeitsreiche Funktion als Vorsitzende dieses Ausschusses übernommen. Ferner ist sie langjähriges, engagiertes Mitglied im Bauausschuss. Bei Johann Geiger fielen Ehrung für 30 Jahre im Krumbacher Stadtrat und Abschied zusammen. Er kandidierte nicht mehr für den neuen Stadtrat. Bürgermeister Fischer ehrte ihn dafür, dass er von 2002 bis 2008 das vertrauensvolle und arbeitsreiche Amt des Dritten Bürgermeisters innehatte.

