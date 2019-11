vor 19 Min.

Urnen-Erdgräber und Kriegerdenkmal

Räte besichtigen eine Reihe von Baustellen. Welche Themen sonst noch anstanden.

Von Karl Kleiber

Der Gemeinderat Aletshausen machte sich jetzt bei Ortsterminen ein Bild diverser Baustellen.

Urnen-Erdgräber:

Im Moment ist die erste Reihe mit fünf Urnen-Erdgräbern im Friedhof von Aletshausen belegt und es ist keine weitere Grabstelle vorhanden. Beim Ortstermin wurde eine zweite Reihe mit bis zu acht freien Parzellen festgelegt. Da die Nachfrage nach Urnen-Erdgräbern stetig wächst, forderte Bürgermeister Georg Duscher den Gemeinderat auf, sich schon einmal Gedanken für ein neues Urnenfeld auf dem Friedhof zu machen, das entweder bei der Leichenhalle oder an der Ostseite des Gottesackers entstehen könnte.

Leichenhaus:

Die Holzverschalung am Ostgiebel des Leichenhauses ist in einem desolaten Zustand und muss erneuert werden. Ebenso sollte der schädliche Bewuchs am Gebäude entfernt und das gesamte Haus neu gestrichen werden. Der Bürgermeister wird beauftragt dies zu organisieren. In diesem Zusammenhang informierte Duscher über den bevorstehenden Ortstermin zur Neubepflanzung der nahen Grotten-Anlage. Dazu werde er einen Garten-Fachmann hinzuziehen.

Wegebaumaßnahme:

Die Straße im Kreuzungsbereich „Gaismarkter Weg“ und Wertstoffhof ist teilweise in einem schlechten Zustand. Deshalb war der Gemeinderat nach einer Besichtigung einheitlich der Meinung, die Straßenränder in Richtung Sportheim-Parkplatz um mindestens zwei Meter bituminös zu verbreitern, um damit immer wieder entstehenden Randabbrüchen der Fahrbahn und Schlaglöchern vorzubeugen. Die Maßnahme soll zeitnah erledigt werden.

Kurve am Kammerweg:

Da die Rechtskurve vom „Kammerweg“ zum „Gaismarkter Weg“ im Nordosten von Aletshausen sehr unübersichtlich ist, sollte dort ein Verkehrsspiegel aufgestellt werden. Hier kam es vor Kurzem zu einem leichten Zusammenstoß zwischen Pkw und einem Kind, das berechtigt mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg fuhr. Zum Glück ging dieser noch glimpflich aus, berichtete der Bürgermeister. Er bestätigte auch, dass ohne Spiegel keine Chance bestehe, Kinder zu sehen, die bis zum Alter von zwölf Jahren mit dem Fahrrad auf dem Gehweg fahren dürfen. Ein Autofahrer kann erst dann was erkennen, wenn er bereits mit dem Frontteil seines Autos auf Gehweghöhe stehe. Dasselbe gilt auch für Fußgänger oder Radler. Der Gemeinderat befürwortet einstimmig die Aufstellung eines Verkehrsspiegels.

Kriegerdenkmal:

Das Dach des Aletshausener Kriegerdenkmals steht immer noch zur Erneuerung an, monierte Gemeinderat Josef Maisch. Bürgermeister Duscher erläuterte dazu, dass alle Firmen immer noch total ausgebucht und deshalb die Preise enorm hoch seien. Er werde die Arbeiten trotzdem nochmals ausschreiben lassen, in der Hoffnung, dass die Angebote für das kommende Jahr günstiger ausfallen werden.

Gemeinde-Wahlleiter:

Zum Wahlleiter oder zum Stellvertreter für die Kommunalwahlen am 15. März 2020 kann nicht berufen werden, wer bei diesem Urnengang ein Amt anstrebt oder eine Aufstellungsversammlung leitete. Da sich die aktuellen Bürgermeister-Vertreter Franz Strobel und Gerhard Goßner nicht mehr zur Wahl stellen, könnten sie diese Ämter übernehmen. Mit 11:0 bestellte das Gremium die beiden, die aufgrund persönlicher Beteiligung von der Abstimmung ausgeschlossen waren.

Bauantrag:

Aus dem Ortsteil Gaismarkt lag der Antrag für den Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage vor. Dazu erklärte Bürgermeister Duscher, dass erst am Sitzungstag vom Landratsamt die Meldung per Fax gekommen sei, dass der Bebauungsplan „Tobel“ genehmigungsfähig ist. Somit könne auch der Bauantrag im Freistellungs-Verfahren behandelt werden. Da der Bauherr sofort mit dem Kellerbau beginnen wolle und die Erschließung durch die Gemeinde aber erst im November beginnt, müsse per Protokoll gesichert werden, dass die Kommune das Grundstück während der Erschließungsphase von allen Seiten benutzen kann. Der Gemeinderat stimmt dem Bauantrag mit 13:0 zu.

Verschiedenes:

Der Bürgermeister wollte wissen, wie es um die Begrüßungsschilder für die Ortseingänge bestellt sei. Gemeinderat Christian Miller, der hier verantwortlich zeichnet, erklärte dass diese in Arbeit seien. Rita Reichhardt erinnerte nochmals an die defekten Straßenlampen in Winzer. Duscher erklärte, dass die zuständige Firma diese demnächst austauschen werde.

