Ursberg/Augsburg

vor 1 Min.

Walter Merkt erhält den päpstlichen Ehrentitel Monsignore

Plus Der Augsburger Bischof Bertram Meier zeichnete auch die einstige Ursberger Generaloberin Evangelista Höfer aus. Was der Bischof über die beiden sagte.

Bischof Bertram Meier hat am Samstag während eines Festaktes im Haus Sankt Ulrich in Augsburg 21 Persönlichkeiten aus dem Bistum Augsburg für ihr Engagement in Kirche und Gesellschaft ausgezeichnet. In Würdigung ihrer herausragenden Verdienste für das Bistum Augsburg erhielten dabei fünf Laien und eine Ordensfrau die Ulrichsmedaille. Zudem überreichte Bischof Bertram päpstliche Auszeichnungen, darunter dreimal den Titel eines Monsignore, das Ehrenkreuz "Pro Ecclesia et Pontifice" sowie die Ehrenzeichen "Benemerenti" und des "Silvesterordens". Dabei wurden auch zwei Persönlichkeiten aus dem Verbreitungsgebiet unserer Redaktion berücksichtigt. Es sind Schwester M. Evangelista Höfer CSJ aus Ursberg und der Geistliche Direktor Walter Merkt, der in Ursberg tätig ist.

