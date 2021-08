Autofahrerin will Notarzt vorbeifahren lassen und baut einen Unfall

Gegen eine Leitplanke ist eine 26-Jährige bei Ursberg gefahren, als sie wegen eines Notarzteinsatzes Platz machen wollte.



Eine 26-jährige Pkw-Fahrerin wollte am Montag gegen 17 Uhr einem Notarztfahrzeug, das mit Sonderrechten unterwegs war, die Weiterfahrt ermöglichen. Dabei fuhr sie nach Angaben der Polizei an der östlichen Einfahrt von der Kreisstraße GZ25 in die B300 zur Seite und touchierte eine Leitplanke. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.