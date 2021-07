Ursberg-Bayersried

06:30 Uhr

Feuerwehr Bayersried hat einen neuen Kommandanten

Plus Die Nachfolge von Fridolin Rothermel entscheidet sich in einer spannenden Wahl. Am Ende stehen die beiden Kontrahenten gemeinsam an der Spitze.

Mit sechsmonatiger Verspätung konnte jetzt die Dienstversammlung der Feuerwehr Bayersried-Ursberg-Premach stattfinden. Dabei stand mit der Wahl des neuen Kommandanten ein wichtiger Tagesordnungspunkt an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen