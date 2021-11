Bayersried soll einen Dorfplatz bekommen

Plus Wie der Platz im Ursberger Ortsteil Bayersried aussehen könnte. Es gibt allerdings Zweifel, ob die Kosten-Nutzen-Relation angemessen ist.

Seit etwa 30 Jahren feiert der Ursberger Ortsteil Bayersried Feste im Kreuzungsbereich von St. Georg-Straße und Wiesenstraße. In der Diskussion mit den Bürgerinnen und Bürgern entwickelte Architekt Meinolf Hasse ein Konzept für die Neugestaltung dieses Kreuzungsbereichs, der nun zu einem Dorfplatz aufgewertet werden soll. Bürgermeister Peter Walburger erklärte bei der Vorstellung der Pläne im Gemeinderat, er würde hier einen offenen Treff für alle Bürger realisieren wollen. Auf der einen Seite der St.-Georg-Straße soll gemäß der Planung die eigentliche Festplatzfläche sein. Sie soll Raum bieten für Buden und für ein kleines Festzelt. Hier würde auch eine Vorrichtung zur Verankerung des Maibaums installiert. Herzstück in diesem Bereich soll ein Schankhäusle mit einem überdachten Freisitz von insgesamt 90 Quadratmetern Größe werden. Die drei auf dem Platz befindlichen Bäume bleiben stehen.