Berufsschule Ursberg ehrt ihre besten Absolventen

In kleinen, stimmungsvollen Feiern wurden die Absolventinnen und Absolventen von ihren Fachbereichen ins Berufsleben verabschiedet. Wie die Ehrungen abliefen.

76 Schülerinnen und Schüler aus neun Berufsfeldern haben in diesem Jahr ihre Ausbildung mit dem Gesellenbrief erfolgreich abgeschlossen und wurden von der Berufsschule Ursberg nun verabschiedet. Das große, gemeinsame Abschlussfest war in diesem Jahr aufgrund der Corona-Situation nicht möglich. Die einzelnen Fachbereiche ließen es sich aber nicht nehmen, die diesjährigen Absolventinnen und Absolventen im Rahmen von kleineren stimmungsvollen Feiern in das Berufsleben zu entlassen.

Hohe Quote erfolgreicher Abschlüsse in der Berufsschule Ursberg

Eine besondere Ehrung erfuhren die Jahrgangsbesten. Schulleiter Peter Habla blickte in seiner kurzen Ansprache auf die von den Corona-Beschränkungen geprägte Ausbildungszeit der Jugendlichen zurück. In der Berufsschule und in den Betrieben sei den Auszubildenden selbst, aber auch ihren Lehrern und Ausbildern, ein hohes Maß an Flexibilität, Improvisationsbereitschaft und Durchhaltevermögen abverlangt worden. Gerade vor diesem Hintergrund könnten die hohe Quote der erfolgreichen Abschlüsse und die herausragenden Noten der Geehrten nicht genug Anerkennung und Würdigung finden. Peter Habla gratulierte den Schülerinnen und Schülern und überreichte ihnen als Anerkennung Urkunden und Gutscheine für Restaurantbesuche.

Ursberger Hauswirtschafterinnen stellen die besten Absolventinnen

Der Fachbereich Hauswirtschaft stellte sowohl in den Berufen der Vollausbildung als auch bei der Werkerausbildung die besten Absolventinnen. Lara Sperlich wurde im Landhaus Schuler in Niederraunau zur Hauswirtschafterin ausgebildet. Mit ihr zusammen freute sich ihre Klassleiterin Maria Rampp über einen Notendurchschnitt von 1,2 und das Erreichen des mittleren Bildungsabschlusses (früher: Mittlere Reife). Janine Gessel erzielte mit ihrem Abschluss als Fachpraktikerin Hauswirtschaft einen Notendurchschnitt von 1,5. Sie besuchte die Klasse unter Leitung von Gisela Gabelsberger und absolvierte den praktischen Teil ihrer dualen Ausbildung im Berufsbildungswerk (BBW) des Dominikus-Ringeisen-Werks in Ursberg.

David Dürr von der Firma Kößler Technologie GmbH in Babenhausen freute sich mit seinem Klassenlehrer Alois Leichtle über seinen Abschluss als Maschinen- und Anlagenführer und einen Notendurchschnitt von 1,1 im Berufsschulzeugnis. Ebenfalls im Berufsbildungswerk (BBW) Ursberg ausgebildet wurde der Bau- und Metallmaler Diego Schuhmann, der sich mit Klassleiter Harald Madel über einen Notendurchschnitt von 2,7 freuen konnte.

Bester Maurer in der Bauinnung Günzburg-Krumbach

Eine besondere Ehrung wurde Endrit Krasniqi (Firma ECO-Bau, Krumbach) zuteil. Sein Klassenlehrer Martin Schadel konnte ihm zum besten diesjährigen Maurer-Abschluss der Bauinnung Günzburg-Krumbach gratulieren. (AZ)