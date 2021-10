Ursberg

Brücken und Ortsverbindung in Ursberg müssen repariert werden

Lange Zeit hat die Auchtweidbrücke zur Überquerung der Kleinen Mindel im Süden von Mindelzell gedient. Die witterungsanfällige Holzkonstruktion musste aber in kürzeren Abständen immer wieder repariert werden. Jetzt wird sie durch stabile Stahlfertigteile ersetzt.

Plus Die Gemeinde Ursberg hat mehrere Straßenbauprojekte vor - unter anderem geht es um die marode Strecke zwischen Bayersried und Thannhausen.

Von Werner Glogger

Zwei Brücken in Mindelzell und die Ortsverbindungsstraße von Bayersried – Thannhausen haben den Ursberger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt. An beiden Stellen gibt es große Mängel, die dringend behoben werden müssen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

