Die Kleinsthaus-Siedlung wächst: In Ursberg hängt ein Haus am Haken

In Ursberg gibt es eine Kleinsthaus-Siedlung für Menschen mit Behinderung. So bringt das Dominikus-Ringeisen-Werk das Projekt jetzt voran.

Das Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) treibt den Ausbau seiner Kleinsthaus-Siedlung in Ursberg voran. Hinter der bereits bestehenden Siedlung der bunten Häuser aus Holz am Ignaz-Dietrich-Ring werden weitere neun Häuser errichtet. Jetzt wurden die ersten beiden, die im Bauhof des DRW hergestellt wurden, mithilfe eines Tiefladers und eines Krans auf ihren Fundamenten verankert.

Anschließend werden das Pultdach aufgesetzt und die Anschlüsse vorgenommen. Da die Häuser nahezu schlüsselfertig geliefert werden, steht dem Einzug der ersten Mieter schon bald nichts mehr im Weg.

Noch mehr Tiny-Häuser in Ursberg

Die DRW-Kleinsthäuser werden von jeweils einer Person bewohnt und sind 35 Quadratmeter groß. Sie verfügen über einen abteilbaren Wohn-, Ess- und Schlafbereich, eine Einbauküche und ein Duschbad. Im DRW interessieren sich vor allem Menschen für diese Wohnmöglichkeit, die im Ambulant Betreuten Wohnen (ABW) begleitet werden und Lust haben auf mehr Selbstständigkeit in den eigenen vier Wänden.

Das heimische Holz, aus dem die Kleinsthäuser gefertigt sind, wird im DRW-eigenen Sägewerk in Ursberg verarbeitet, in dem auch Menschen mit Behinderung einen Arbeitsplatz haben. Anschließend werden sie im Bauhof in Ursberg zusammengebaut. Die Häuser sollen bald für Interessierte außerhalb des DRW zum Kauf angeboten werden. (AZ)

