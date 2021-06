Ursberg

27.06.2021

Dominikus-Ringeisen-Werk: 25 Jahre im Dienst für Menschen mit Behinderung

Plus Im Jahr 1996 wurde das Dominikus-Ringeisen-Werk als Stiftung gegründet. Unsere "Zeitreise" ist ein Blick auf beeindruckende Leistungen.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

"Leben, wie es mir gefällt": Dieser Leitsatz findet sich auf den Internetseiten des Dominikus-Ringeisen-Werks, und er soll für möglichst viele Menschen, die in diesem Sozialunternehmen betreut werden, Lebenswirklichkeit sein. Für den Gründer Dominikus Ringeisen wäre das am Ende des 19. Jahrhunderts ein wohl ein allzu utopisches Ziel gewesen. Durch unsere besondere "Zeitreise" durch 25 Jahre - 1996 wurde das Dominikus-Ringeisen-Werk als Stiftung gegründet - macht deutlich, wie viel in dieser Zeit für Menschen mit Behinderung geleistet wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen