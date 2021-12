Ursberg

12:40 Uhr

Es gibt gleich vier Wunschbäume in Ursberg

Plus Die Wunschbaum-Aktion des Rotary Clubs Krumbach zusammen mit dem Dominikus-Ringeisen-Werk startet wieder in Ursberg. Wie Wunscherfüller und Wünschende zusammen kommen.

Der Rotary Club Krumbach und das Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) stellen auch dieses Jahr wieder Wunschbäume auf. Nachdem der Ursberger Adventszauber coronabedingt auch dieses Jahr ausfallen musste, stehen seit ein paar Tagen vier Christbäume mit Wunschbaumkugeln während der Adventszeit in Ursberg. An diesen Bäumen finden sich über 300 Wünsche von Menschen mit Behinderung aus Ursberg und den heilpädagogischen Heimen für Kinder und Jugendliche im Wert von jeweils höchstens 20 Euro. Die Wunschbäume stehen in der Klostergärtnerei Ursberg, im Ursberger Laden sowie am Eingang des Mutterhauses auf dem Klosterhof in Ursberg und zum ersten Mal auch im Lagerhaus "kost-bar". Wer einen oder mehrere Wünsche erfüllen möchte, nimmt einfach eine Wunsch-Kugel vom Baum. Auf dieser steht das Geschenk und der Name der zu beschenkenden Person. Das eingepackte Präsent wird anschließend, vielleicht sogar mit einer persönlichen Grußkarte versehen, bis zum Samstag, 18. Dezember, im Ursberger Laden abgegeben. Von dort werden die Geschenke in die Einrichtungen und Wohngruppen verteilt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

