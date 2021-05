Fahrraddiebstahl in Ursberg aufgeklärt

Zufällig sah in Thannhausen ein 22-Jähriger sein Fahrrad, das am Wochenende gestohlen worden war. Die Polizei konnte jetzt den Täter ermitteln.

Wie die Polizei bereits am Montag meldete, hatte ein unbekannter Täter am Samstag in der Dominikus-Ringeisen-Straße ein unversperrtes Fahrrad von der Terrasse eines Grundstücks gestohlen. Am Dienstag dann sah der Geschädigte sein Mountainbike zufällig vor einer Bank in Thannhausen stehen und verständigte die Polizei. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen vor Ort konnten die Beamten den mutmaßlichen Dieb überführen. Es handelt sich um einen 16-jährigen Jugendlichen, der den Diebstahl einräumte.

Zwei Diebstähle in Ursberg am selben Ort

Nur einen Tag später, am Sonntag, wurde von derselben Stelle ein weiteres Fahrrad gestohlen - ebenfalls ein Mountainbike, Marke Bulls, in den Farben Grün und Schwarz. Mit einem Schloss am Vorderrad war es abgesichert, der unbekannte Täter musste das Fahrrad demnach wegtragen. Die Polizeiinspektion Krumbach nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 08282/905-111 entgegen. (AZ)

