Für das Premacher Baugebiet ist eine zweite Verkehrsverbindung vorgesehen

Plus Mit einer zweiten Verkehrsverbindung können im Not- und Bedarfsfall Fahrzeuge das Baugebiet „Waldblick II“ im Ursberger Ortsteil Premach erreichen.

Wenn die Zahl der interessierten Bürger bei einer Gemeinderatssitzung das Normalmaß deutlich übersteigt, ist das Indikator dafür, dass ein „heißes Eisen“ verhandelt wird. Zu verhandeln waren in der jüngsten Sitzung des Ursberger Gemeinderats die Einwände und Anregungen von Bürgern und Trägern öffentlicher Belange zum Bebauungsplan „Waldblick II“ im Ortsteil Premach.