vor 28 Min.

Ursberg: Fußgängerin wird bei Unfall schwer verletzt

36-jährige Frau stößt aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen Lkw.

Schwere Verletzungen an den Beinen erlitt am Montag, gegen 13.35 Uhr eine 36-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in der Dominikus-Ringeisen-Straße in Ursberg. Zur Unfallzeit war ein Lkw mit dem Entleeren der Mülltonnen in Schrittgeschwindigkeit unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache stieß die Fußgängerin laut Polizei gegen die Fahrzeugseite des Lkw und stürzte zu Boden. Der Fahrer des Lkw hatte die Frau zuvor nicht wahrgenommen und wurde erst auf diese aufmerksam, als sie neben dem Lkw lag. Die Verletzte kam mit Frakturen an beiden Beinen in eine Fachklinik. (zg)

Themen folgen