Ursberg

Gebhard Fugel und seine vergessenen Schätze in Ursberg

Ein Mauerstück mit einem Fugel-Werk aus der abgebrannten Kapelle ist in der Ausstellung zu sehen. Theologe Martin Dietmaier-Koch hat es auf einem Dachboden entdeckt.

Plus Eine Ausstellung in Ursberg erinnert an den bedeutenden Künstler Gebhard Fugel, sein Erbe und warum dieses auch heute noch aktuell ist.

Als im Februar 1934 die Kapelle des Hauses St. Maria in Ursberg durch Brandstiftung in Flammen aufgeht, ist das die erste Bewährungsprobe für die neu gegründete Schwesternfeuerwehr der St. Josefskongregation Ursberg. Tatsächlich gelingt es, ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile zu verhindern und wie durch ein Wunder wird niemand ernsthaft verletzt. Der Sachschaden ist dennoch enorm. Besonders schmerzlich sind die Verluste an Kunstschätzen. Denn die Kapelle wurde 1928 von Gebhard Fugel ausgemalt.

