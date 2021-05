Ursberg

18:45 Uhr

Gedenken an Bischof Sproll: Ministerpräsident Kretschmann besucht Ursberg

Plus Die Bischöfe Gebhard Fürst und Bertram Meier sowie Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Ministerin Melanie Huml würdigen Bischof Sproll in Ursberg und finden eindringliche Worte.

Von Christoph Lotter

Von den Nationalsozialisten, die er ablehnte und scharf kritisierte, ist Bischof Joannes Baptista Sproll aus seiner Diözese in Baden-Württemberg verbannt worden. Im Heilbad Krumbad, in der Nachbardiözese Augsburg, fand er von 1941 bis 1945 Exil. Sein Leben und sein Wirken haben die Bischöfe Dr. Gebhard Fürst (Rottenburg-Stuttgart) und Dr. Bertram Meier (Augsburg) sowie Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Ministerin Melanie Huml und weitere Gäste am Freitag in einem Gedenkgottesdienst in Ursberg gewürdigt - und eindringlich betont, dass die Geschichte und das Lebenswerk des "Bekennerbischofs" auch heute, mehr als ein dreiviertel Jahrhundert später, nichts an Aktualität eingebüßt hat.

