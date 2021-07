Gibt es einen Fußballgott, liebe Schwestern aus Ursberg?

Plus Die Schwestern der St. Josefskongregation fiebern dem EM-Finale entgegen. Im Kloster Ursberg ist der Fußball aber nicht nur bei den großen Turnieren ein Thema.

England - Italien: Dieser Klassiker steht am Sonntag als Finale der Fußball-Europameisterschaft auf dem Spielplan. Für die Schwestern der Ursberger St. Josefskongregation steht fest: Sie werden am Sonntag vor dem Fernseher sitzen und das Finale miterleben. Im Gespräch haben die Schwestern verraten, woher ihre Fußballbegeisterung kommt - und ob man auch mal um einen Sieg beten darf.