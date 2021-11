In die Ursberger Klostergärtnerei wurde eingebrochen

Ein bislang unbekannter Täter versuchte einen Wandtresor aufzuhebeln. Der Sachschaden beträgt rund 1000 Euro.

Ein bislang unbekannter Täter drang in der Nacht zum Mittwoch in die Klostergärtnerei in die Ursberger Dominikus-Ringeisen-Straße ein. Im Gebäude durchsuchte der Dieb laut Polizei mehrere Räume und versuchte, einen Wandtresor aufzuhebeln.

Dieb flüchtet ohne Beute - Polizei bittet um Hilfe

Hierbei scheiterte er jedoch an der Robustheit des Behältnisses und verließ ohne Beute den Tatort. Der Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Krumbach unter Tel. 08282/905-0. (AZ)