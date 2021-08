Ursberg

In einer Ursberger Werkstatt werden Träume für Weltenbummler wahr

Der Traum eines Weltenbummlers: Mit seinem Expeditionsmobil aus der Bayersrieder Werkstatt von Immanuel Braml wird Hermann Heimkreiter (links) in den nächsten Jahren die Welt erkunden.

Plus Der 33-jährige Immanuel Braml hat den Bootsbau von der Pike auf gelernt. Welche ungewöhnlichen Dinge in der Halle in seinem Garten entstehen.

Von Markus Landherr

Ein paar Restarbeiten noch, dann ist es fertig: ein geländegängiges Expeditionsmobil mit 370 Pferdestärken. Während das Lkw-Fahrgestell von der Stange ist, gibt es den Kofferaufbau so nur einmal, entstanden in der Werkstatt von Immanuel Braml im Ursberger Ortsteil Bayersried. Rund eineinhalb Jahre hat der 33-Jährige mit seinem Ein-Mann-Unternehmen daran gearbeitet. Zum Portfolio von Braml gehören auch Kleinsthäuser, sogenannte Tiny Houses, und der Bootsbau. Denn den hat er von der Pike auf gelernt.

