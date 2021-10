Inklusiver Rundgang: Wie Ursberg barrierefreier werden kann

Plus Welche Hürden ein inklusiver Rundgang durch Ursberg ans Licht bringt. Nicht nur bauliche Hindernisse machen Menschen mit Einschränkungen das Leben schwer.

Es sind wenige Zentimeter, die sich der Bordstein am Ende des Zebrastreifens hebt: Für Menschen im Rollstuhl eine Barriere, die zwar nicht unüberwindbar ist, aber Probleme bereitet. Darauf möchten die Initiatoren des "Inklusiven Rundgangs" im Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) in Ursberg aufmerksam machen. Die Bewohnervertreter der Wohneinrichtungen, Claudia Madl vom Inklusionsprojekt Grenzenlos und Schwester Lucia Tremel CSJ, haben dafür Bürgermeister Peter Walburger und DRW-Vorstandsmitglied Josef Liebl zu einem Spaziergang eingeladen.