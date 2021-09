Ursberg

vor 34 Min.

Ob Sauerkraut, Äpfel oder Ingwer: aus Ursberg für die Region

Stefanie Sprenzinger und Heinz Helfert arbeiten gerne in der Klostergärtnerei in Ursberg.

Plus Tomaten aus den Niederlanden, Zucchini aus Spanien? Nicht in Ursberg: Die Klostergärtnerei versorgt Läden in der Region mit Obst und Gemüse. So wird hier angebaut und gearbeitet.

Von Sandra Haupt

Wer gerne weiß, wo der Einkauf herkommt, ist in Ursberg richtig. Hinter dem Verkaufsladen der Ursberger Klostergärtnerei kann die Kundschaft einen Blick auf das reifende Gemüse werfen. Doch das ist nicht die einzige Besonderheit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen