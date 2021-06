Ringeisens Ursberger Erbe überstand zwei Weltkriege

Plus 1897 gründete Dominikus Ringeisen die St. Josefskongregation. Die Arbeit der Ordensgemeinschaft wurde für die Entwicklung der Ursberger Einrichtung entscheidend.

Für 20 Menschen mit Behinderung ein Zuhause zu schaffen, sie zu pflegen und zu versorgen, das war die Zielsetzung, als der Priester Dominikus Ringeisen (1835 bis 1904) im Dezember 1884 das ehemalige Kloster Ursberg erwarb. Wegweisend wurde ein Schritt Ringeisens im Jahr 1897: Die Gründung einer neuen Ordensgemeinschaft. Sie wurde zur tragenden Säule für Ringeisens Lebenswerk.