So setzt das Ursberger Dominikus-Ringeisen-Werk auf E-Mobilität

Dominikus-Ringeisen-Werk und St. Josefskongregation Ursberg nehmen zusammen mit dem Energiedienstleister Präg vier öffentliche Ladesäulen in Betrieb.

Kein Weg führt mehr an der Elektromobilität vorbei. Um die Ladeinfrastruktur für Stromer weiter auszubauen, wurden am Standort Ursberg des Dominikus-Ringeisen-Werks (DRW) zusammen mit dem Kemptener Energiedienstleister Präg zwei zusätzliche Ladesäulen offiziell in Dienst gestellt. Damit gibt es neben den bereits auf dem Gelände installierten Lademöglichkeiten für DRW-E-Dienstautos vier weitere Ladepunkte für Beschäftige und Gäste auf dem Gelände.

Im Klosterbräuhaus Ursberg stehen traditionell Leib und Seele der Gäste im Mittelpunkt. Doch jetzt können auch deren E-Autos an einer Ladesäule direkt am Biergarten aufgetankt werden. Eine zweite Ladestelle mit ebenfalls zwei Ladepunkten wurde auf dem Parkplatz an der Angelina-Martin-Straße unweit des Michelsbergs in Betrieb genommen.

„Ein sorgsamer Umgang mit Menschen und Umwelt ist uns eine Herzensangelegenheit. Die Elektromobilität ist ein wichtiger Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Diesen Schritt wollen wir mitgehen“, betonte Michael Winter, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Dominikus-Ringeisen-Werks bei der Einweihung der E-Ladestationen.

Zwei neue E-Ladesäulen mit jeweils zwei gleichzeitigen Lademöglichkeiten: Auf dem Gruppenfoto von links beim Durchschneiden der Einweihungsschärpe am Klosterbräuhaus Ursberg: Michael Winter vom DRW-Vorstand, die Generaloberin der St. Josefskongregation Sr. Katharina Wildenauer sowie Richard Gerstandl, Präg-Geschäftsführer. Foto: Manuel Liesenfeld/drw

Zum offiziellen Start des neuen öffentlichen Angebots war darüber hinaus Richard Gerstandl, Geschäftsführer von Präg Energiedienstleistungen GmbH & Co. KG., nach Ursberg gekommen: „Wir freuen uns als in der Region beheimatetes Unternehmen, unser Know-how für elektrisches Laden und dezentrale Energielösungen in Ursberg einbringen zu können“, betonte er. Michael Winter ergänzte, man habe bei der Auswahl des Partners darauf Wert gelegt, „dass die Wertschöpfung möglichst regional und innerhalb unseres Netzwerkes umgesetzt wird.“ Präg arbeitet derzeit mit dem Dominikus-Ringeisen-Werk an einer ganzheitlichen Klimastrategie.

An den beiden Stationen von Präg können jeweils zwei Fahrzeuge parallel angeschlossen werden. Die Ladepunkte sind mit je 22 Kilowatt Leistung ausgestattet, der Service ist mithilfe von Smartphone und Kreditkarte jederzeit nutzbar. Über e-Roaming ist der Einsatz von Ladekartenanbietern wie ADAC, EnBW, NewMotion oder PlugSurfing möglich. Auch die dazugehörigen Apps wie zum Beispiel Intercharge funktionieren an den Ladestellen. Präg stellte die Ladesäulen auf und übernimmt als Dienstleister ebenfalls Verwaltungs- und Abrechnungsaufgaben. Insgesamt betreut der Energiedienstleister nun über 30 Ladepunkte in der Region.

