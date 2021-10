Ursberg

So soll der Kindergarten St. Lucia in Ursberg künftig aussehen

Der Kindergarten St. Lucia in Ursberg soll durch einen Neubau erweitert werden. In der Gemeinderatssitzung wurde der vorgestellte Plan gebilligt.

Plus In der Gemeinde Ursberg wächst der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen. Jetzt wurden die Pläne für den Neubau des Kindergartens St. Lucia vorgestellt.

Von Werner Glogger

Der Bedarf an Kindertagesbetreuung steigt in vielen Städten und Gemeinden, vielfach stoßen die Kapazitäten der vorhandenen Einrichtungen an ihre Grenzen. Um den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen, suchen die Gemeindevertreter nach geeigneten Lösungen, die in den meisten Fällen in Anbauten der vorhandenen Gebäude oder Neubauten gefunden werden. So auch in der Gemeinde Ursberg, wo der bestehende Kindergarten St. Lucia gegenwärtig 88 Kinder beherbergt. Das Haus ist viel zu klein und für kommende Neuzugänge bietet es keinen Platz mehr. Nun wurden die Pläne für einen Neubau an der Straße „Im Baumgarten“ vorgestellt.

