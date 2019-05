13:26 Uhr

Ursberg: Unbekannte stehlen zwölf Lämmer aus Stall

Zwölf große Schlachtlämmer wurden aus einem Stall zwischen Ursberg und Mindelzell gestohlen. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

In der Zeit von Mittwoch, 9 Uhr, bis Donnerstag, 8 Uhr, wurden zwölf große Schlachtlämmer im Wert von 1500 Euro entwendet. Diese befanden sich in einem Stall an der Kreisstraße 8, zwischen Ursberg und Mindelzell. Zeugen, die Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, sollen sich bitte bei der PI Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905111, melden. (zg)

