Unbekannter klaut Geldbörse in Ursberg und bedient sich am Konto

4000 Euro buchte ein Geldbeuteldieb vom Konto eines Rucksackbesitzers aus Ursberg ab. Warum er an die Geldbörse gelangen konnte.



Eine böse Überraschung hat ein junger Mann am Freitag in Ursberg erleben müssen. er schaltete die Polizei ein, die folgendes berichtet: Am Freitag zwischen 8 und 8.15 Uhr, ließ ein 23-jähriger Mann seinen Rucksack auf einer Parkbank der Grünanlage des Klosterhofes Ursberg unbeaufsichtigt zurück. Als er seinen Rucksack wieder abholte, war seine Geldbörse mit 60 Euro Bargeld und Kreditkarten daraus verschwunden. Am Samstag dann stellte der 23-Jährige fest, dass von seinem Konto ein vierstelliger Eurobetrag widerrechtlich abgebucht wurde, woraufhin der Geschädigte den Sachverhalt bei der Polizei Krumbach zur Anzeige brachte. Zeugen, die zum Diebstahl der Geldbörse aus dem abgestellten Rucksack Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 zu melden. (AZ)