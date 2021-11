Ursberg

Unerwartet hohe Kostensteigerung beim neuen Feuerwehrfahrzeug für Bayersried

So ein Feuerwehrfahrzeug soll die Feuerwehr Bayersried-Ursberg-Premach bekommen, ein LF20-Löschfahrzeug (im Bild eine Neuanschaffung aus Aichach). Rund 470.000 Euro müsse man überschlägig dafür rechnen, hieß es im Gemeinderat Ursberg.

Plus Viele kleinere Anträge und Einzelentscheidungen hatte der Gemeinderat Ursberg in seiner jüngsten Sitzung zu fällen. Was im Einzelnen besprochen wurde.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Deutlich teurer als bislang angenommen dürfte die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs für die Feuerwehr in Bayersried werden. Allein von 2020 auf 2021 seien die Anschaffungskosten um 15 Prozent gestiegen, informierte Bürgermeister Peter Walburger den Gemeinderat in dessen jüngster Sitzung. Man sollte noch in diesem Jahr die Ausschreibung herausgeben, denn die Preisspirale beschleunige sich weiter. Mit rund 470.000 Euro für ein neues LF 20 müsse man rechnen, und das wäre dann keine Luxusvariante.

