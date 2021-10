Ursberg

06:30 Uhr

Ursberger Spenden für Hilfsprojekte rund um die Welt

Plus Das Ursberger Ringeisen-Gymnasium stellt aus den Adventsaktionen insgesamt 9000 Euro zur Verfügung. Welche Projekte konkret unterstützt werden.

Von Christian Pagel

Wer denkt im Herbst an den vergangenen Advent? Am Ringeisen-Gymnasium der St. Josefskongregation war dies kürzlich der Fall, denn eine Menge Geld aus dem Verkauf eines Adventskalenders in der Zeit vor Weihnachten 2020 war zu verteilen. Dieses Geld kommt Hilfsprojekten rund um die Welt zugute. Doch bei der Zusammenkunft in Ursberg gab es auch eine nachdenklich stimmende Nachricht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen