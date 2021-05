Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Sonntag ein Verkehrszeichen in Ursberg mit Farbe besprüht.

In der Zeit von Samstag, 22 Uhr bis Sonntag, 6 Uhr, wurden in Ursberg zwei auf der Verkehrsinsel an der Einmündung Thannhauser Straße/Angelina-Martin-Straße befindliche Verkehrszeichen besprüht. Es handelt sich hier um das aus beiden Fahrtrichtungen aufgestellte blau-weiße Verkehrszeichen mit dem "Rechts-vorbei-Pfeil", auf welchem der ursprünglich weiße Pfeil mit roter Farbe besprüht wurde. Der Sachschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Krumbach nimmt auch in diesem Fall Hinweise unter 08282/905-0 entgegen. (AZ)