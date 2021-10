Ursberg

Viel Inklusion und ein Gaumenschmaus für Vögel in Ursberg

Menschen mit Handicap boten in Ursberg für Kinder mit und ohne Behinderung ein Ferienprogramm an. Was das Besondere an dieser Aktion war.

Michela Rauner, Anja Wank und Jürgen Langer vom Haus Galgenberg des Dominikus-Ringeisen-Werks (DRW) in Krumbach haben die Ferienzeit genutzt und in Zusammenarbeit mit Claudia Madl vom DRW-Inklusionsprojekt GrenzenLos ein inklusives Sommerferienprogramm für Kinder mit und ohne Behinderung auf die Beine gestellt. Beim Programm im Jugendzentrum Krumbach wurde nicht nur miteinander gewerkelt und gebastelt, sondern auch das Thema Inklusion in einem Selbsterfahrungsparcours behandelt. Ausprobieren konnten die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschiedene Simulationsbrillen, Augenbinden für völlige Blindheit, das Vortasten mithilfe eines Blindenstocks sowie ungewohnte Sinneseindrücke durch Demenz-Simulationskästen. Ursberg: Vogelfuttertassen wurden hergestellt Mit hoher Empathie brachte Anja Wank den Kindern die verschiedenen Beeinträchtigungen näher. Ein weiterer Höhepunkt für die Gruppe war die Herstellung von Vogelfuttertassen. Michaela Rauner vom DRW: „Wir machen damit nicht nur Kindern eine Freude, sondern bereiten der heimischen Vogelwelt außerdem noch einen Gaumenschmaus.“ Claudia Madl: „Es ist wichtig, dass der Inklusionsgedanke bereits im Kindesalter ansetzt. Denn nur so kann es zur Selbstverständlichkeit werden, dass sowohl Kinder mit Handicap ihre individuellen Begabungen und Fähigkeiten gerne einbringen als auch Kinder ohne Beeinträchtigung einen unvoreingenommenen Umgang mit Menschen mit Behinderung erlernen.“ (AZ)

