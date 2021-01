vor 13 Min.

Ursberg: Vier Männer im Auto - nun müssen sie Bußgelder zahlen

Bei einer Kontrolle in Ursberg traf die Polizei vier Männer an, die gegen die Corona-Bestimmungen verstießen (Symbolbild).

Wiederholt stellt die Polizei bei Verkehrskontrollen Verstöße gegen die akuellen Corona-Bestimmungen fest. Jetzt auch wieder in Ursberg.

Zur viert im Auto unterwegs - und dann noch aus vier verschiedenen Haushalten stammend: Das ist bekanntlich ein Verstoß gegen die aktuellen Bestimmungen. So müssen vier Männer, die die Polizei in Ursberg kontrollierte, nun ein Bußgeld bezahlen. Bei einer Verkehrskontrolle am Freitag, gegen 20.15 Uhr wurden in einem Pkw auf der Thannhauser Straße in Ursberg laut Polizei vier Männer im Alter von 38 bis 49 Jahren festgestellt, die aus vier verschiedenen Haushalten stammten.

"Die vier Herren erwartet nun ein Bußgeldverfahren wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz, wofür der Bußgeldkatalog ,Corona-Pandemie' ein Bußgeld in Höhe von jeweils 250 Euro vorsieht", berichtet die Polizei. (zg)

