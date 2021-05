Ursberg

06:00 Uhr

"Waldblick II" in Premach: Neue Details zum Baugebiet in Ursberg

Die 6100 Quadratmeter große Fläche liegt im Norden von Premach in West-Ost-Hanglage.

Plus Die Gemeinde Ursberg bekommt ein neues Baugebiet im Norden von Premach. Dazu sind nun einige Details bekannt, über die der Gemeinderat beraten hat.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

„Waldblick II“ heißt das Baugebiet in Premach, über dessen Vorentwurf der Gemeinderat Ursberg in seiner jüngsten Sitzung beriet. Dabei erhielt das Gremium auch einen genauen Einblick in die bisherigen Planungen.

Themen folgen