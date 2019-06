05:30 Uhr

Ursberg: Wenn Frösche über die Bühne herfallen

Der Kinderchor der Pfarrei St. Johannes in Ursberg begeistert mit seinem Musical „Israel in Ägypten“.

Der Kinderchor der Pfarrei St. Johannes Ev. Ursberg brachte das Kindermusical „Israel in Ägypten“ auf die Bühne des Ringeisensaals.

Gleich zu Beginn trat der Chor Steine schleppend zur bekannten Melodie des Gospels „When Israel was in Egypt’s land“ auf und rebellierte im anschließenden Sklavenlied gegen die Sklaverei mit einem klaren „Wir sagen Nein zur Sklaverei“. Bis zum Ende der Sklaverei war es aber noch ein weiter Weg: Moses wurde von seiner Schwester Mirjam im Schilf des Nils versteckt und von der Pharaonentochter und ihren Dienerinnen gefunden. Mit einem einfühlsamen Wiegenlied singt die Pharaonentochter ihn in den Schlaf.

Die beiden textsicheren Erzähler ließen Moses aus der Obhut seiner leiblichen Mutter schnell zu einem jungen Mann heranwachsen, der zwar die ägyptische Erziehung am Hof des Pharao genoss, aber dessen Herz für sein Volk Israel schlägt. Im brennenden Dornbusch spricht Gott zu ihm und schickt ihn zum Pharao, um für sein Volk die Freiheit zu erbeten.

Mit den zehn Plagen soll der Pharao zum Nachgeben gezwungen werden: Da fallen Frösche über die Bühne her, krabbeln, zappeln und schwabbeln, finden sich unterm Po, im Schuh und sogar im Mittagessen. Die Violine kündigt mit Gesumm die nächste Plage an: Fliegen belästigen Volk und Vieh, danach sind es Stechfliegen, die den Pharao nach einem mückensicheren Kleid verlangen lassen und den Schneider in Nöte bringen. Ein Bauernehepaar beweint ihre gute Milchkuh Babette, die der Viehpest zum Opfer fällt. Nach der Pause fliegen Heuschrecken akrobatisch über die Bühne und fressen die letzten Vorräte. Der Pharao hält sich ein ums andere Mal nicht an sein Versprechen, die Israeliten gehen zu lassen.

Erst nachdem der Todesengel allen Erstgeborenen bei den Ägyptern und deren Vieh mit der Sense das Leben nimmt, fürchten die Ägypter die Israeliten und lassen sie ziehen. „Endlich frei, lasst uns gehen, tschüss, auf Nimmerwiedersehn“, intoniert der Chor.

Alle swingen zum Schluss

Aber auf dem Weg durch die Wüste werden die Israeliten unsicher und fangen an zu murren, vor ihnen erstreckt sich das Rote Meer und von hinten setzen ihnen die Ägypter nach. „Vertraut doch auf Gott“, ist Moses Antwort. Und so hebt er seinen Stab über das Meer, die Israeliten ziehen hindurch, die Ägypter aber werden von den zurückströmenden Fluten verschlungen. „Lobet den Herrn, dienet ihm gern“ swingen alle zum Schluss.

Der Chorleiterin ist es mit Unterstützung des Jugendchors den drei Musikern an Klavier, Geige und Saxophon gelungen, Kinder im Alter von 5 bis 17 Jahren zu einer engagierten und leistungsbereiten Künstlerschar zu formen. Überzeugend stellten die Kinder ihre Rollen dar und bewiesen sowohl musikalisches Können als auch großen Mut, um vor großem Publikum nicht nur zu schauspielern, sondern auch solistisch zu singen. Der lang anhaltende Applaus und die begeisterten Zusprüche der Zuschauer belohnten am Ende die intensive Probenarbeit. (pm)

