Ursberg

vor 18 Min.

Zwei Brücken in Ursberg sind marode und müssen saniert werden

Plus Wie Ursberg seine Brücken instand setzen und dabei die Interessen der Landwirte unter einen Hut bringen möchte.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

An zwei Stellen horchten die Ursberger Gemeinderäte auf, als Wenzel Kahrmann vom Ingenieurbüro Hartinger Consult die Ergebnisse seiner Untersuchung der sieben Brücken der Gemeinde Ursberg vortrug und seine Handlungsempfehlungen erläuterte. An der Brücke über die Kleine Mindel östlich von Oberrohr sind zwei große Weiden so stark an den Brückenfundamenten verwurzelt, dass Kahrmann dazu riet, die Bäume zu entfernen. Auf die Nachfrage von Nadine Matzka, ob der Eingriff wirklich nötig sei, meinte Wenzel Kahrmann, man könne mit dem bloßen Auge kaum noch unterscheiden, wer wen stütze, die Bäume die Brücke oder die Brücke die Bäume. Das könne kein Zustand auf Dauer sein.