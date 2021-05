Zwei Fahrräder in Ursberg gestohlen

Ein unbekannter Täter hat am Samstagabend ein Mountainbike aus einem Garten in Ursberg gestohlen. In der selben Nacht wird dort ein weiteres Rad geklaut.

Am Samstag besuchte ein 22-jähriger Mann in der Zeit von 21.15 Uhr bis 21.45 Uhr seinen 24-jährigen Freund in der Ursberger Dominikus-Ringeisen-Straße und stellte sein Fahrrad hinter der Terrasse des Freundes ab. Das laut Polizei unversperrte Fahrrad, ein Mountainbike der Marke Möhrlin (roter Rahmen mit weißer Aufschrift) wurde in diesem Zeitraum von einem unbekannten Täter entwendet.

Am Sonntag wurde in der Zeit zwischen 4 Uhr und 11 Uhr an gleicher Stelle das Fahrrad des 24-jährigen Freundes ebenfalls entwendet. Es handelt sich hierbei ebenfalls um ein Mountainbike, Marke Bulls, in den Farben grün und schwarz, welches mit einem Schloss am Vorderrad gesichert war. Der unbekannte Täter musste, so die Polizei, das Fahrrad wegtragen, da ein Wegfahren nicht möglich war. Hinweise an die Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0. (AZ)