vor 17 Min.

Ursberger Friedensbotschaft, die unter die Haut ging

Wie in den Vorjahren füllte das Weihnachtskonzert des Lions-Clubs den Ringeisensaal in Ursberg. Es musizierten Robert Sittny, Georg Gerhardt, Sally du Randt und Jochen Schwarzmann.

Wie die Besucher in Ursberg durch Musik und Text auf das Christfest eingestimmt wurden.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Zum Weihnachtsfest gehören Rituale. Was mehrfach erlebt und genossen wurde, entfaltet aufs Neue seine Kraft und seinen Zauber. Dabei gibt es feste, geradezu unverzichtbare Belange und manches, bei dem man sich über Abwechslung freut. Zu einem festen Ritual hat sich das weihnachtliche Benefizkonzert des Lions-Clubs im festlich geschmückten Ursberger Ringeisensaal entwickelt. Am 23. Dezember, wenn die Vorbereitungen auf das Fest im Wesentlichen abgeschlossen sind, verleiht es der adventlichen Einstimmung und Erwartung den letzten Schliff.

Sally du Randt und Robert Sittny sind seit Jahren die Akteure. Die von ihnen zusammengestellte, wunderbare Mischung aus zum Fest passenden Volks-, Kunst- und Popliedern, Arien und Klavierstücken runden eine Weihnachtsgeschichte und eine Bescherung ab. Das musikalische Programm wechselt behutsam, an ein paar Konstanten wird gar nicht gerüttelt: „Mariä Wiegenlied“ von Max Reger, „Abends will ich schlafen gehen“ von Engelbert Humperdinck oder „Drei Nüsse für Aschenbrödel“ von Karel Svoboda sind gleichsam gesetzt. Auch das Ende ist bekannt: „ Weihnachten bin ich Zuhaus“ singt Sally du Randt in drei Sprachen, sie, die in Südafrika aufgewachsen ist und fern der Heimat das Christfest feiern muss. Und am Ende singt der ganze Saal das „Stille Nacht“.

Seit zwei oder drei Jahren begleitet Georg Gerhardt das eine oder andere Stück am Schlagwerk und heuer trat erstmals Jochen Schwarzmann als Klarinettist auf. Spontan definierten sich die vier Akteure als „Combo“, als die drei Instrumentalisten sich ans „Winterwonderland“ machen wollten und sich Sally du Randt impulsiv zum Mitsingen entschloss. Es klappte famos, wie die vier den Schlager zum Swingen brachten, und die Töne tanzten wie Schneeflocken vom Himmel herab. Aus dem attraktiven Programm ragten zwei Stücke heraus, die keineswegs zum weihnachtlichen Repertoire gehören und doch dazu passen: die Arie „Casta diva“ aus Bellinis Oper „Norma“ und das „Adagio“ aus Mozarts Klarinettenkonzert.

Norma will ihr zum Aufstand bereites Volk bändigen, es auf den Frieden einschwören. Der besänftigende Gestus dieser Arie erfordert von der Sängerin, wie Maria Callas einmal sagte, ein superbes Legato, also eine ungemein große, weiche Ruhe. Nichts darf diese Ruhe stören, die große Höhe nicht und nicht die einmal gleitenden, einmal kaskadenartigen Variationen der Melodie. Auch wer nicht wusste, was Sally du Randt gerade vortrug, er konnte die Friedensbotschaft intuitiv spüren, wenn er sich dem Zauber der Stimme und der äußerst kontrollierten Stimmführung anvertraute. Nicht minder erlösend wirkt Mozarts 2. Satz aus dem Klarinettenkonzert. Es ist, als würde der Himmel kurz einen Spalt geöffnet, um den Menschen die Ahnung einer Harmonie zu schenken, wie sie auf Erden nicht zu haben ist. Jochen Schwarzmann spielte den Satz mit einer fantastischen Anmut und Grandezza und Robert Sittny sorgte am Flügel für eine Sphäre gleichsam zum Abheben. Georg Gerhardt trug eine Weihnachtsgeschichte mit Tiefsinn vor.

Ein guter Stern, dem man folgen kann

Den Heiligen Drei Königen folgten drei seltsame Gestalten: die Lebensfreude, die Zeit und die Liebe. Sie brachten dem Kind in der Krippe kuriose Geschenke und mit ihnen eine Vorahnung, was Jesus auf Erden erleiden werde müssen. Aber sie sagten vorher, es werde künftig auf Erden nichts mehr so sein wie vorher, die Menschen hätten nun einen guten Stern, dem sie folgen könnten. Lions-Präsident Johann Huber erklärte, der Erlös des Konzertes, mindestens aber 2000 Euro, würden dem Ringeisengymnasium für das Zirkus-Projekt zugutekommen.

Themen folgen