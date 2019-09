vor 50 Min.

Ursberger Gewerbegebiet ist bald fertig

Erschließung soll bis Jahresende abgeschlossen sein

Die Arbeiten am Ursberger Gewerbegebiet schreiten zügig voran. Derzeit beginnen die Pflasterarbeiten an der Straße, informiert Ursbergs Bürgermeister Peter Walburger. Für die weiteren Erschließungsarbeiten steht der Fahrplan bereits fest. Bis Ende des Jahres soll das Gewerbegebiet komplett erschlossen sein, so Walburger. Es gebe bereits „etliche Interessenten“, die sich für ein Grundstück interessierten. Die genaue Zahl will Walburger derzeit noch nicht öffentlich machen. „Die Anfragen sammeln wir erst einmal in einer Liste. Wenn wir den genauen Quadratmeterpreis festgestellt haben, schreiben wir die Unternehmen noch einmal an.“ Der hängt davon ab, was die Erschließung letztlich kostet, denn die wird auf die Grundstückskäufer umgelegt. (rbod)

