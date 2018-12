vor 50 Min.

Ursberger Weihnachtszauber mit Sängerin Sally du Randt

Die Opernsängerin kommt in den Ursberger Ringeisensaal.

Ein musikalisches Highlight zu Weihnachten präsentieren am Sonntag, 23. Dezember, um 19.30 Uhr im Ringeisensaal des Gymnasiums in Ursberg die Sopranistin Sally du Randt und der Thannhauser Kirchenmusiker Robert Sittny am Flügel. Der Lions Club Mittelschwaben lädt ein, mit einer bunten Mischung aus klassischen und modernen Weihnachtsliedern sowie bekannten Lieder und Arien aus Oper und Operette die täglichen Sorgen und Mühen beiseite zu legen und sich auf den Zauber von Weihnachten einstimmen zu lassen.

Sally du Randt kommt wieder nach Ursberg

Die aus Südafrika stammende Sopranistin Sally du Randt studierte Gesang an der Potchefstroom Universität Südafrika bei Werner Nel, danach bei Marita Napier. 1994 gewann sie den ersten Preis beim internationalen Belvedere-Gesangswettbewerb. Ihr erstes Engagement in Europa führte sie 1996 nach Regensburg, wo sie unter anderem die Titelpartien in „Madama Butterfly“, „Aida“, „Ariadne auf Naxos“ und „La Traviata“ sang.

Kirchenmusiker Robert Sittny begleitet den musikalischen Abend am Flügel. Bild: Sammlung Sittny

Seit 2002/03 ist sie Ensemblemitglied des Theaters Augsburg und war hier unter anderem als Elisabeth in „Tannhäuser“, Floria in „Tosca“, Desdemona in „Otello“, „Norma“, „Salome“ (Gastspiel in Salzburg), Elisabeth in „Don Carlos“, Grete in „Der ferne Klang“ und Isolde in „Tristan und Isolde“ zu sehen. Sie sang außerdem die Titelrolle in „Turandot“, „Aida“, „Madama Butterfly“ und „Jenufa“ und war als Chrysothemis in Strauss’ „Elektra“, als Elsa in „Lohengrin“ und Marie in „Wozzeck“ auf der Bühne zu erleben. Gastengagements führten sie unter anderem an die Staatsoper in Pretoria, nach Namibia, zum Nico Malan Theater Center und zum Cape Town Philharmonic Orchestra, an das Linzer Landestheater, nach Passau, Landshut, Kassel, Kaiserslautern (Die Sache Makropoulos) und Trier, wo sie bei den Antiken-Festspielen die Chrysothemis in Elektra sang, und an die Bayerische Staatsoper als Helmwige in „Die Walküre“. 2015/16 war sie am Theater Augsburg in den Rollen der Nyssia in Alexander Zemlinskys „Der König Kandaules“, der Giulietta in Jacques Offenbachs Opéra fantastique „Hoffmanns Erzählungen“ sowie der Lady Macbeth in „Macbeth“ zu sehen. In der Spielzeit 2016/17 war sie beteiligt als Floria Tosca in „Tosca“, als Caroline Kannewurf in Hans Thomallas Oper „Kaspar Hauser“ sowie als Desdemona in Verdis „Otello“.

Begleitet wird Sally du Randt von Robert Sittny, Freund des Lions Clubs und seit 1990 hauptamtlicher Kirchenmusiker an der Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt in Thannhausen. Sittny studierte Kirchenmusik (1985-1989) an der Bischöflichen Kirchenmusikschule der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Der Erlös des Konzertes ist für karitative Zwecke des Lions-Hilfswerks bestimmt.

Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf bei der Lesehexe in Thannhausen, Raiffeisenplatz 2, sowie an der Abendkasse ab 18.30 Uhr. (zg)