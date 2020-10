vor 17 Min.

Ursberger feiern "Fest der Treue" mit Bischof Bertram Meier

Plus Welche Gedanken der Augsburger Bischof Bertram Meier bei der Feier des Professjubiläums in Ursberg in den Vordergrund stellte.

Von Katharina Wildenauer

Bereits im vergangenen Juli war der Augsburger Bischof Bertram Meier zu Gast in Ursberg. Zu einem besonderen Anlass war er jetzt erneut zu Gast und er unterstrich damit, welche Bedeutung Ursberg für ihn hat.

Am Erntedanksonntag feierten die Schwestern von Ursberg den Franziskustag und das 65.- und 60. jährige Professjubiläum von zehn Schwestern. Da Bischof Bertram seit seinen jungen Priesterjahren mit der St. Josefskongregation verbunden ist, war es ihm ein Anliegen, mit den Schwestern diesen Tag zu begehen.

Bischof Bertram Meier hält Gottesdienst in Ursberg

Dieses gemeinsame Fest war bereits vereinbart, als noch niemand ahnte, dass Dr. Bertram Meier an diesem Tag der Augsburger Bischof sein werde. So war es den Schwestern eine besondere Freude und Ehre mit dem Bischof in der Mutterhauskapelle Gott für das gemeinsame Leben zu danken.

Zehn Schwestern durften an diesem Tag feiern, dass sie vor 65 und 60 Jahren sich dem Leben für Gott weihten. Darunter waren auch zwei ehemalige Generaloberinnen. Sr. M. Evangelista Höfer, die von 1987 bis 1999 die Kongregation leitete und Sr. M. Gunda Gruber, die die Verantwortung von 1999 bis 2011 trug. Aufgrund der Corona-Situation feierten sie im kleinen Rahmen in der Mutterhauskapelle. Bischof Bertram feierte mit den Schwestern Eucharistie, hielt die Festpredigt, bei welcher er auf die Lebensstationen jeder einzelnen Jubilarin zurückblickte, und hielt mit ihnen anschließend das Festmahl.

Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst von Mitgliedern des Cantemus-Chores Krumbach, unter der Leitung von Dietmar Schiersner. Zehn unterschiedliche Schwestern mit zehn verschiedenen Lebenswegen seien einander verbunden in dem großen Wunsch, die Freundschaft mit Gott zu leben, so fasste Bischof Bertram den Lebensrückblick zusammen.

Bischof Bertram Meier betont in Ursberg der Wert der Treue

Der Bischof betonte, dass eine Ordensschwester mit dem Eintritt in die Ordensgemeinschaft ihr Leben ganz auf Gott setze. Liebe zu Gott ist nichts Statisches, so der Bischof. Er ermunterte die Ordensfrauen, sich zuzutrauen, alte Denkschemata zu verabschieden und ausgetretene Wege zu verlassen, um sich einzulassen, auf das, was Gott mit Ihnen noch vorhat! Der Patron der Kongregation, der hl. Franziskus, sei darin ein Vorbild. Profess meine, sich verbindlich auf Gott einzulassen. Nicht nur die Schwestern, sondern auch Gott erneuere an diesem Tag seine Profess gegenüber den Jubilarinnen.

Jubiläum feiern, heißt die Treue zu feiern. 3 Mal 60 und 7 Mal 65 Jahre ergeben 635 Jahre Treue. Bischof Bertram betonte den Wert der Treue. Franziskus, dessen Patrozinium an diesem Tag begangen wurde, war in seiner Zeit durchaus unbequem. Er hat nicht nur mit der Kirche gefühlt, er musste selbst an der Kirche leiden. Er wusste, dass die Kirche verletzen kann. Dennoch ließ er sich nicht unterkriegen. So ermunterte Bischof Dr. Bertram Meier die Schwestern, sich zu trauen, zu vertrauen und jeden Tag neu die Treue zu leben.

